Holt "World of Tanks" zu euch nach Hause - die Welt Klemmbaumsteine-Sets (Bildquelle: "spieletipps.de".

Lego ist für beinahe jeden Menschen ein Begriff, seit 1932 baut das Unternehmen schon die berühmten Plastik-Bausteine-Sets. Die Spielzeuge des Unternehmens sind bei Kindern und auch bei erwachsenen Sammlern äußerst beliebt. In den letzten Jahren hat das Original aber einige Konkurrenz bekommen. Klemmbausteine-Sets aus China, Polen und anderen Ländern drängen auf den Markt.

Aber was sind die Stärken der Konkurrenzangebote und welche Produkte können mit dem Original mithalten, diese Fragen wollen wir näher beleuchten.

Klemmbausteine von Cobi, XingBao & Co: Alternative zu Lego

Lego ist ein milliardenschwerer Konzern, welcher natürlich am liebsten ohne die Konkurrenz aus Fernost oder Polen auskommen würde. Der Konzern legt sich sogar mit YouTubern wie dem „Held der Steine“ an. Der Frankfurter Thomas Panke bewertet in seinen Videos verschiedenste Modelle von Lego und anderen Anbietern von Klemmbaustein-Sets.

Der Hersteller will nicht, dass Konkurrenzprodukte als Lego bezeichnet werden, beziehungsweise dürfen geschützte Logos nicht verwendet werden, sofern sie dem Original von Lego sehr ähneln. Anfang des Jahres bekam der YouTuber deshalb Post vom Anwalt des Unternehmens, woraufhin einige Videos gelöscht werden mussten.

Also der Markt ist umkämpft und Lego will sich nicht von der Spitze verdrängen lassen. Zumal natürlich der Lego-Konzern die finanziellen Einbußen durch die starke Konkurrenz spürt. Trotzdem bleibt Lego der Marktführer und verbucht 2020 rekordverdächtige 5,9 Milliarden Euro Jahresumsatz, so berichtet es das Handelsblatt in einem Artikel zu den Handelspraktiken des Unternehmens.

Der Erfolg ist vor allem auch auf bekannte Marken zurückzuführen. Viele Eltern wissen, dass ihr Kids vor allem bekannte Franchises, wie zum Beispiel "Lego Ninjago" oder "Lego Star Wars", natürlich mega cool finden. Die Kids sehen das Spielzeug bei ihren Freunden und schauen die passende Fernsehserie dazu, dann muss das Spielzeug natürlich her.

Lego hat die Rechte dazu, auch den neuesten gehypten Serien-Merchandise zu vermarkten, wie zum Beispiel den süßen kleinen Grogu (Mini-Yoda) aus der Serie "The Mandalorian".

Hier kann die Konkurrenz nicht mithalten. Trotzdem stellen Hersteller wie Cada, XindBao und Cobi zahlreiche andere Klemmbausteine-Sets her, die neutrale „nicht rechtlich geschützte“ Themenfelder betreffen, wie zum Beispiel Feuerwehrautos, Rennsportwagen oder einen Bauernhof, Bahnhöfe mit Zügen, Baufahrzeuge, Traktoren und vieles mehr. Hier kann Lego nichts gegen die Konkurrenz unternehmen, sofern nicht direkt ein Set kopiert wird.

Klemmbausteine: World of Tanks- & „Kingdom Come: Deliverance“-Fan-Merchandise

Vor allem im Bereich Militärfahrzeuge erlaubt es die Firmenpolitik des dänischen Herstellers nicht, dass Panzer, Kampfjets, Schlachtschiffe und Flugzeugträger die Lego-Regale erobern. Der polnische Hersteller Cobi oder Xinbao haben hier weniger Bedenken und es gibt beinahe alles zu kaufen, vom kleinen Geschütz bis hin zum ersten Panzerwagen aus dem Ersten Weltkrieg.

Hier kommen "World of Tanks"-Fans und "World of Warship"-Enthusiasten so richtig auf ihre Kosten. Dann rollen die Panzer auch auf dem Teppich und nicht nur auf dem Bildschirm. Weil der polnische Hersteller eigene Klemmbausteine-Sets zum Computerspiel produziert.

So gibst es etwa einen "World of Tanks"-Panzerkampfwagen 3 (Spiel-Edition) oder den berühmten Tiger-Panzer (WoT-Edition) zu kaufen. Der hat dann aber eine neutrale Modellbezeichnung mit Produktnummer im deutschen Amazon-Shop, weil das sonst vielleicht ein "Gschmäckle" hat, auf der Packung steht dann aber die korrekte Bezeichnung drauf. Selbstverständlich werden die deutschen Weltkriegsmodelle ohne Nazi-Symbole zu euch nach Hause geliefert.

COBI 2519 Konstruktionsspielzeug (Tiger-Panzer: Beige / Schwarz)

Mittlerweile gibt es viele Online-Shops, wie zum Beispiel "Blue Brixx", die zahlreiche Klemmbausteine-Baureihen aus Themengebieten, wie Architektur oder Militär-Technik, vertreiben und auch eigene Baureihen in Auftrag geben und vermarkten.

So auch die „Kingdom Come: Deliverance“ Klemmbausteine-Sets, mit einigen netten Häuschen aus dem Spiel. Die Seite verlinkt auch eigene Produkt-Videos, in denen die Modelle zusammengebaut und besprochen werden. Wobei aber häufig nicht verschwiegen wird, dass einige Modelle im Vergleich zu originalen Lego-Bausteinen weniger gut aufeinanderhaften – da hat das Traditionsunternehmen Lego in Sachen Qualität die Nase vorne.

BlueBrixx 11005 - Kingdom Come Deliverance, Skalitz Merchant - Kompatibel mit Lego

Klemmbausteine von Lego und alternative Bausteine-Sets: Kostenbeispiele und Unterschiede

Häufig ist das harte Vorgehen von Lego gegen Markenverstöße der Konkurrenz natürlich gerechtfertigt. Vor allem wenn zum Beispiel täuschend ähnliche Lego-Technik-Sets aus Fernost angeboten werden – natürlich zu einem viel günstigeren Preis.

Aber sofern ihr keine Hardcore-Lego-Fans oder Lego-Sammler seid, dann stört euch das vielleicht nicht. Denn viele Sets verfügen durchaus über eine gute Qualität und sind sogar mit Lego-Technik Produkten kompatibel.

Wie zum Beispiel das Cada Sportwagen "Bausteine-Set C61041W" (von Figure Art), welches in Sachen Konstruktion und Aussehen dem hübschen "Lego 42083 Technik Bugatti-Chiron" ähnelt. Design und Modell stammen aber aus der Feder von "MOC-Designer Thijs de Boer".

CADA Technik-Bausteine Sportwagen (1:8 ) - von FigureArt

Der Preis für das Cada-Klemmbausteine-Set liegt zurzeit bei ca. 150 Euro, das Bugatti Lego-Set hingegen bei um die 300 Euro, kostet also ungefähr doppelt so viel. Bei beiden Sets handelt es sich um Modelle im Maßstab 1:8 mit mehr als 3.500 Teilen.

LEGO 42083 Technic - Bugatti Chiron-Supersportwagen (Sammlermodell)

Beide Modelle sind technisch sehr aufwendig und verfügen über detailgetreue Motorennachbildungen. Hier entscheidet wohl eher der Preis oder die Sammlerliebe über die Kaufentscheidung.

In diesem Fall hat Lego durchaus harte Konkurrenz bekommen und das Cada-Set ist zudem wesentlich günstiger, auch wenn Lego-Sets häufig im Angebot sind bei Amazon und Co. Solche Modelle lassen einen "Need for Speed"- oder Rennsport-Fan schon innehalten, so ein Auto macht sich auch gut neben der PS5-Konsole.

Was Lego aber generell weniger zu bieten hat, sind Militärbausätze. Da gibt es vielleicht einmal einen netten Bausatz eines Doppeldeckers (1. WK) für Sammler ab 14 Jahren im großen Maßstab mit 1,5 Kilo Gewicht, mehr aber auch nicht.

Lego SOPWITH - Camel 10226 (Doppeldecker-Flugzeug)

Das Modell ist schön anzusehen und verfügt über 800 Teile, kostet aber auch stolze 270 Euro.

Der Hersteller Cobi hat hingegen ein beeindruckendes Sortiment an Weltkriegsfahrzeugen. Vom Panzerwagen 3 bis zum Schlachtschiff Prinz Eugen ist alles dabei. Natürlich gibt es auch russische T34-Panzer oder Kampfflugzeuge, wie den amerikanischen F14-Kampfjet in der Produktpalette, den auch schon Tom Cruise im Film "Top Gun" fliegen durfte.

COBI 4823 Bausteine-Set (Schwerer Kreuzer "Prinz Eugen")

Der Geschichts- und "World of Warship"-Fan dürfte sich freuen, dass ein gewaltiges Modell des schweren Kreuzers Prinz Eugen (73,9 x 5,1 x 21,6 cm) bei Amazon nur um die 130 Euro kostet und ein Panzerkampfwagen 3 (WoT-Edition/ 27,51 x 5,51 x 18,01 cm) sogar nur ca. 30 Euro.

COBI COBI-3062 Pz. - Kpfw. III - Grau

Das Kostenargument ist bei Kaufentscheidung also nicht von der Hand zu weisen. Lego bedient diesen Markt nicht und hier haben die alternativen Anbieter von Klemmbausteine-Sets eindeutig die Nase vorne.

Die Cobi-Sammlung unseres Kollegen "Max"!

Aber falls ihr euch wegen der Qualität unsicher seid, dann schaut euch die Produkttests bei Online-Shops wie "BlueBrixx" oder dem "Herrn der Steine" an. Unser Kollege Max aus der Grafikabteilung hat jedenfalls sehr viel Spaß mit den Panzern von Cobi, die Sammlung auf dem Schreibtisch wird jeden Monat größer. Er ist mit der Qualität sehr zufrieden, auf dem Foto könnt ihr einen Teil seiner Sammlung bewundern, darunter sind aber auch einige Lego-Sets.