Ivory Landers ist eine Indie-Entwicklerin, die gerade an dem Rollenspiel Bloom - Memories arbeitet. Sie ist transgender und möchte auch ihre eigenen Erfahrungen in diesem Spiel verarbeiten. Wir haben ihr deshalb ein paar Fragen gestellt. Die Antworten wurden aus dem Englischen übersetzt.

spieletipps: Wie gehst du damit um, dass es in Videospielen noch nicht sehr viele queere Figuren gibt?

Ivory Landers: Es ist ja nicht so, dass Geschichten um weiße, heterosexuelle Männer schlecht wären. Dennoch haben wir Menschen einfach viel mehr Geschichten zu erzählen. Es gibt so viele Kulturen, so viele verschiedene Perspektiven. Ich denke einfach, dass es nicht sehr kreativ ist, ja sogar faul, wenn man immer wieder die gleiche Geschichte durchspielt, weil irgendeine Fokus-Gruppe entschieden hat, dass das die Spieler interessiert.

Dazu kommt, dass es definitiv viele Missrepräsentationen von Minderheiten in Videospielen gibt. So wie etwa die Prostituierten in GTA 5, die als Transvestiten an der Straße stehen. Diese Charaktere existieren, weil die Entwickler denken, dass die Spieler das schon alles so lustig finden und sich keine großen Gedanken machen werden.

Zuletzt ist da natürlich noch die Frage, wer eigentlich Spiele herstellt. Aber ich kenne tatsächlich viele künstlerische Talente, die in diesen großen Firmen arbeiten. Und ich weiß, dass diese fähig wären, so viel mehr zu kreieren als schlussendlich in diesen Spielen verwirklicht wird. Das Problem ist nicht das fehlende Talent oder fehlende unterschiedliche Standpunkte. Vielmehr ist es die zynische Art, wie viele Spiele gemacht werden. Sie werden so geformt, dass schlussendlich oft etwas Ausdrucksloses dabei rauskommt, das für ein größtmögliches Publikum ohne große Probleme vermarktet werden kann.