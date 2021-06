Im großen spieletipps-Turnier kämpfen 24 Videospielcharakter darum, wer der/die Beste von ihnen ist. Um das zu bestimmen, könnt ihr die Kämpfe selbst spielen.

In der fünften Runde treten Helen aus Watch Dogs: Legion und Mythra aus Xenoblade Chronicles 2 gegeneinander an. Die Regeln: Im Textadventure spielt ihr einen Charakter und müsst immer eine von zwei Antworten auswählen. Eine verliert, eine gewinnt und die Summe entscheidet über Sieg oder Niederlage.

Ihr spielt aber nicht allein! Das von der Community am meisten erspielte Ergebnis entscheidet am Ende, wer eine Runde weiterkommt und wer ausscheidet. In unserem Turnier-Artikel findet ihr alle Charaktere, Runden und Ergebnisse. Und jetzt viel Spaß!

Helen gegen Mythra, Mythra gegen Helen. Aber wer bekommt den Community-Sieg? In den nächsten Tagen geben wir das Ergebnis bekannt. Der Gewinner tritt im Achtelfinale gegen Agent 47 an. Aber nun freuen wir uns mit euch erstmal auf die sechste Runde.