Modern Warfare 2 im Test: Ist das größte Call of Duty auch das beste?

Ein neues Jahr, ein neues Call of Duty und voraussichtlich das letzte Jahr, in dem ein CoD-Review so anfängt. Mit Modern Warfare 2 soll der jährliche Release-Zyklus enden, somit ist MW 2 das CoD, mit dem ihr nun länger als das übliche Jahr auskommen müsst.

Falls ihr euch gerade wundert, dass ihr den Namen Modern Warfare 2 schon Ende 2008 einmal gelesen habt, seid ihr zwar in Würde alt geworden, dennoch täuscht euch eure Erinnerung nicht. Im Jahr 2019 verpasste Infinity Ward der beliebten Modern-Warfare-Reihe ein Reboot und schrieb spätestens mit der Einführung von Warzone Shooter-Geschichte.

Official Launch Trailer | Call of Duty: Modern Warfare II

In diesem Review kümmern wir uns aber ausschließlich um die Singleplayer-Kampagne – da der Multiplayer erst ab dem Release-Tag zur Verfügung steht. Unsere vollständige Bewertung folgt dann zeitnah, wenn Modern Warfare 2 in seiner Gänze und in der freien Wildbahn ausgiebig getestet wurde.

Inhaltlich knüpft MW 2 an den Reboot von 2019 an, allerdings seid ihr nicht aufgeschmissen, wenn ihr das verpasst hat, denn die CoD-Kampagnen sind in der Regel eher simples Action-Kino, als komplexer Anti-Kriegs-Thriller. Taskforce 141 ist zurück und Cpt. Price führt das Team mit der CIA-Agentin Kate Laswell. Sie jagen wie auch in MW 1 die Terror-Gruppe Al-Quatala. Natürlich spielen auch die Russen wieder eine Rolle.

Neu im Spiel sind die Mitglieder einer mexikanischen Spezialeinheit, ein Drogen-Kartell und die Söldner-Truppe namens „Shadow Company“. Eine weitere neue, aber auch alte Figur ist General Shepherd, an den CoD-Veteranen keine besonders positiven Erinnerungen haben.

Die Geschichte führt euch mal wieder um den ganzen Globus. Missionen finden im Nahen Osten, in Mexiko, aber auch in Städten wie Amsterdam und Chicago statt. Die Geschichte ist wie gewohnt einfach gestrickt. Die Bösen bedrohen mit großer Feuerkraft die Unschuldigen und ihr versucht sie aufzuhalten.

Je nach Schwierigkeitsgrad benötigt ihr für die 17 Missionen zwischen sieben und neun Stunden. Die Trophäen-Jäger unter euch müssen wahrscheinlich noch etwas mehr Zeit einplanen. Zwar ist das Missions-Design sehr abwechslungsreich, jedoch habt ihr einen Großteil in einem anderen Modern Warfare schon mal gespielt. Generell fühlt sich die Kampagne von MW 2 wie eine große Strichliste an – jede Mission, ein anderer Ansatz.

Da wäre die obligatorische Mission mit Nachtsichtgerät und Schalldämpferwaffe, eine klassische Gunship-Mission, die explosive Befreiung aus einem Gefängnis und natürlich die Sniper-Mission, die dieses Mal sogar durch das gemeinsame Rumschleichen mit Cpt. Price im Tarnanzug einen extra Nostalgie-Faktor hat. Diese Missionen sind wie gewohnt gut umgesetzt, sind aber dadurch wenig innovativ.

Ein bisschen was Neues gibt es trotzdem. So dürft ihr beispielsweise in der Mission „Allein“ im stillen Guerilla-Kampf durch eine von Feinden besetzte Stadt schleichen und dabei ein Crafting-System nutzen. Simpel, aber effektiv. Aus Alltagsgegenständen fertigt ihr Werkzeuge zum Aufbrechen von Türen an oder bastelt einfache Sprengfallen und Rauchbomben. Außerdem versucht sich MW2 an einer Art Bosskampf und ihr müsst es mit einem modernen Panzer als Fußsoldat aufnehmen. Das ist besonders auf den höheren Schwierigkeitsgraden eine echte Herausforderung.

Es gibt auch wieder eine Verfolgungsjagd mit Fahrzeugen, doch ihr dürft nicht nur selbst fahren, sondern springt von Auto zu Auto und seid dabei im Feuergefecht. In einer anderen Mission infiltriert ihr das Haus eines Drogen-Kartells und bekommt nicht nur zwei Lösungswege angeboten, sondern seid sogar recht flexibel, was den Weg zum Ziel angeht. So viel Freiheit ist man bei CoD kaum gewohnt.

Leider bleiben neue Einfälle wie das Crafting-System aber hinter ihren Möglichkeiten zurück und sind oftmals nur für eine Mission relevant. Ein cooles Gimmick, aber eben nicht mehr.

Optisch ist Modern Warfare 2 auf dem erwartbaren hohen Niveau. Die Zwischensequenzen würden auch als realistischer Animationsfilm funktionieren. Die Missionsgebiete sind voll mit Details, doch bleiben die visuellen Highlights aus. Einzig die zweite Amsterdam-Mission lässt einen kurzzeitig staunen.

Technische Ausfälle gab es nur im geringen Maße. Auf dem PC wollten ein Mal die Texturen nicht laden und dem Kartell-Haus fehlten zwischenzeitlich sämtliche Wände. Ein kurzer Neustart konnte das Problem aber beheben. Ein anderes Mal hing ein NPC fest und er konnte nicht den nächsten Missionsabschnitt auslösen. Das ist aber zum Glück nichts, was ein sanfter Schubser mit einer Granate nicht lösen konnte.

Doch starten wir mit etwas Positivem. In Sachen Gunplay ist CoD für mich nach wie vor einer der besten Shooter. Die Waffen fühlen sich wuchtig an, die Auswahl ist groß und es gibt eine Vielzahl an nützlichem Equipment. Dank des neuen Rucksacks kann ich sogar auf mehr als nur zwei Dinge zurückgreifen und hab ein wenig mehr Auswahl, wie ich an eine Situation herangehen will.

Mein persönliches Highlight war die Mission „Allein“. Statt der krasse Supersoldat war ich hier verraten und verletzt und kämpfte ums Überleben. Es gab Spannung, es gab Atmosphäre und ich durfte mir meinen eigenen Weg durch das Level bahnen. Auch meine Tätigkeit als Teilzeit-McGyver war die Abwechslung und Innovation, die mir in Call of Duty fehlt.

MW 2 verlässt sich größtenteils auf bekannte Konzepte und wiederholt wie oben beschrieben Missionstypen aus älteren Spielen. Hin und wieder gibt es einen Ausreißer nur leider gehen die dann auch nach hinten los. So ist die Konvoi-Mission zwar eine nette Abwandlung der üblichen Verfolgungsjagd, doch zieht sie sich wie Kaugummi und spielt sich extrem sperrig. Eine ziemliche Katastrophe war der Versuch einen Bosskampf gegen einen Panzer hinzukriegen. Ich halte es grundsätzlich für unnötig in einem Militär-Shooter wie CoD so etwas versuchen, doch bei dem Kampf gegen den Panzer war ich irgendwann nur gefrustet.

Wie so oft verpasst MW 2 die Chance eine dramatische oder tiefgreifende Geschichte zu erzählen. Das liegt zum einen an der oberflächlichen Handlung, die selten über „töte die Bösen“ hinausgeht. MW 2 versucht sich an einem Twist, den man schon kilometerweit vorher kommen sieht. Achtung Spoiler: Die Shadow Company ist böse? Wer hätte damit rechnen können? Wenn schon die Handlung keine Fallhöhe erzeugt, könnte man da die Figuren einsetzen.

Genau das hat MW (2019) wesentlich besser gemacht. Eine Figur wie Gaz hat nach dem Anschlag in London eine echte Motivation für das eigene Handeln in der Geschichte. Farah bekommt sogar eine Hintergrundgeschichte und einen echten Charakter. In MW 2 wird sie zum Cameo-Auftritt degradiert. Hier geht so viel Potenzial verloren, spannende und mitreißende Geschichten zu erzählen, so wie es in Black Ops Cold War ja schon gelungen ist.

Um so etwas zu machen, müsste man aber vielschichtiger und komplexer werden und davor hat Call of Duty Angst. Schocker wie „Kein Russisch“ gibt es, aber damit wird sich im Spiel nicht auseinandergesetzt. Auch MW 2 will nicht politisch sein, weswegen die Mission an der mexikanischen Grenze und das Deeskalieren mit vorgehaltener Waffe nicht thematisiert wird und es schnell weiter geht. Vielleicht ist das von einem Call of Duty aber auch zu viel verlangt.