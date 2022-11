Evil West im Test: Düsterer Vampir-Shooter ist ein Muss für Action-Fans

Evil West – Release Date Reveal Trailer

Mit Evil West präsentieren die polnischen Entwickler von Flying Wild Hog (Shadow Warrior) einen blutigen Mix aus Wild-West-Shooter und Vampir-Szenario. Wir haben die knackige Kampagne durchgeballert und das ist unser Fazit.

Überblick zu Evil West

• Multiplayer: Ja (Koop)

• Plattformen: PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S

• Genre: Third-Person-Shooter

• Entwickler: Flying Wild Hog

Willkommen im besonders wilden Westen

Erinnert ihr euch noch an den Film Van Helsing aus dem Jahr 2004? In dem Fantasy-Horror-Streifen bekämpft Hugh Jackman blutsaugende Vampire und bissige Werwölfe mit abgefahrenen Waffen. Kein Kritikerliebling, aber durchaus unterhaltsam! Nun. Wild West, der neue Shooter der Shadow-Warrior-Macher, schlägt in die selbe Kerbe.