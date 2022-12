Die taktischen Kämpfe sind das Kernstück und die größte Stärke von Marvel's Midnight Suns. Um dabei das Gefühl beizubehalten, mächtige Helden zu verkörpern, wurde auf Karten statt Hexagonalfelder und Trefferwahrscheinlichkeiten gesetzt.

Ihr habt pro Runde drei Aktionen, die ihr verwenden könnt, um Karten auszuspielen. Damit könnt ihr entweder Schaden verursachen, heilen oder andere positive Effekte hervorrufen sowie missionsbedingte Aufgaben erfüllen.

Viele der Karten generieren Heldenmut, den ihr für besonders mächtige Angriffe oder Umgebungsattacken nutzen könnt. Zusammen mit Manövern zur Repositionierung und gecrafteten Kampfgegenständen ergibt sich so eine taktische Tiefe, die zum Überanalysieren jedes Spielzugs einlädt.

Zur perfekten Analyse fehlen euch allerdings auch Informationen im Kampf. Das Spiel teilt euch beispielsweise nicht mit, welchen Schaden oder Statuseffekt eure Gegner verursachen werden. Das hindert euch daran, vorauszuplanen, sorgt im Gegenzug aber auch für die nötige Spannung.

Zwischen den Kämpfen zieht ihr euch in eure Basis zurück. In der Abtei könnt ihr Decks zusammenstellen, Karten verbessern, Kampfgegenstände herstellen und euch auf die nächste Schlacht vorbereiten.

Außerdem begegnen euch hier auch eure Helden, deren Beziehung zu eurem selbsterstellten Helden Hunter ebenfalls eine wichtige Rolle spielt. Je besser euer Freundschaftslevel sind, desto stärker sind die entsprechenden Helden im Kampf.

Das bedeutet allerdings, dass ihr zwischen den Schlachten sehr viel herumrennen und reden müsst. Dass die Dialoge oftmals eher belanglos sind und sich guten Gewissens überspringen lassen, verbessert diesen Umstand nicht. Selbes gilt für die Story, deren apokalyptisches Feeling durch die langgezogenen Unterhaltungen eher untergraben statt untermalt wird.

Da hilft es auch nicht, dass ihr euch viel Zeit nehmen könnt, um das Abteigelände zu erkunden und dort Rätsel zu lösen und Ressourcen zu sammeln. Da diese Sammelobjekte allerdings kaum Einfluss auf eure Kampffähigkeiten haben, wirkt dieser Teil des Spiels eher wie ein Versuch, die Spielzeit zu strecken.

Die vielen Dialoge sind zwar sehr gut vertont und können den Charme der Charaktere gut einfangen, allerdings leidet die Präsentation etwas unter der Länge der Unterhaltungen. Der Marvel-typische Witz ist zwar vertreten, geht aber im Schwall der gefühlt 65.000 Dialogzeilen schnell unter.

Das gilt auch für viele Cutscenes, die zwar ab und zu ein wenig Action bieten, aber doch meist nur aus weiteren Dialogen bestehen. Dafür ist die Action jedoch gut inszeniert und untermalt die abwechslungsreichen Mechaniken der Schlachten.

Dass die Optik auch eher Mittelmaß ist und trotzdem einem fähigen System einiges abverlangt, macht diesen Umstand nicht besser. Uns sind außerdem einige Fehler begegnet, die dafür gesorgt haben, dass wir eine Schlacht komplett neustarten mussten.

Glücklicherweise reicht die taktische Tiefe der Kämpfe, um diese Makel auszugleichen. Wenn ihr durch geschicktes Taktieren in einer Runde sieben Gegner auf einmal ausschaltet, fühlt sich das auch mit mäßiger Präsentation fantastisch an.

Als Fan von taktischen Kartenspielen fällt Marvel's Midnight Suns genau in meine Sparte. Das Deckbuilding und Vorausplanen in den Kämpfen ist von Anfang an motivierend und vor allem die Umgebungsangriffe sind ziemlich schnell Teil meines strategischen Handelns geworden.

Leider vermitteln die Dialoge und die Zeit in der Abtei aber das Gefühl, dass Marvel's Midnight Suns gerne wie Hades wäre, wenn auch erfolglos. Dafür unterbrechen die vielen, langen Dialoge nach jeder Schlacht den sonst sehr motivierenden Gameplay-Loop zu stark.

Und das ist letzten Endes auch ein signifikanter Schwachpunkt, der verhindert, dass das Spiel in die höheren Spielspaßränge aufsteigt. Es vergeht schlicht zu viel Zeit mit nutzlosen Füll-Elementen zwischen den Teilen des Spiels, die tatsächlich für gute Unterhaltung sorgen. Die ausufernden und nicht sonderlich spannenden Texte als eines der Kern-Design-Elemente zu unterhalten, war leider keine gute Entscheidung.