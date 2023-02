Neun Jahre hat es gedauert, aber Like A Dragon: Ishin hat es endlich zu uns in den Westen geschafft. Ob sich ein Blick auf das spannende, aber merkbar alte, Samurai-Spektakel für euch lohnen könnte, erfahrt ihr hier.

Ablenkung an jeder Ecke

Was ist Like A Dragon: Ishin?

Test Like A Dragon: Ishin – Actionreiches Samurai-Drama zum Mitfiebern

Like A Dragon: Ishin erschien ursprünglich im Jahr 2014 in Japan, wurde aber aufgrund seines historisch japanischen Settings nie offiziell in den Westen gebracht – bis jetzt zumindest. Das Spin-Off zur „Like A Dragon“- beziehungsweise der „Yakuza“-Reihe ist ein Mix aus Remaster und Remake und lädt nun auch westliche Fans erstmalig in die ehemalige Hauptstadt Kyo ein.

Was Spielende dort erwartet, ist in erster Linie ein spannendes Melodrama, bei dem ihr in die Schuhe von Sakamoto Ryoma, dem bekanntesten Samurai der japanischen Geschichte, schlüpft. Das Spiel beruht damit auf wahren Begebenheiten und handelt von der Bakumatsu-Zeit – dem Ende des Shogunats. Die Version von Ryu Ga Gotoku Studio ist zum Zweck der Dramatik etwas abgeändert worden, behandelt aber dennoch große historische Ereignisse.

Ein Samurai-Drama, das packt

Wie bei den Yakuza-Spielen üblich, steht mal wieder eine Menge auf dem Spiel. Als Sakamoto Ryoma erlebt ihr gleich zu Beginn des Spiels den Mord an eurem Ziehvater und begebt euch auf die Flucht, um nicht selbst dafür euren Kopf hinhalten zu müssen.

Dafür flieht ihr in die damalige Hauptstadt Kyo und begebt euch auf die Suche nach dem wahren Mörder. Dieser soll sich angeblich in der Shinsengumi aufhalten, einem autoritären Trupp, der der hiesigen Bevölkerung mit seiner Aggressivität Angst einjagt. Eure Aufgabe ist es, euch der Mördertruppe anzuschließen, um den wahren Täter zu finden.

Sakamoto Ryoma muss mit Informanten und vielen zwielichtigen Gestalten zusammenarbeiten. (Bildquelle: spieletipps)

Die Geschichte lässt sich zu Beginn etwas Zeit, um in die Gänge zu kommen. Dialoge dauern teilweise länger als nötig und auch die Inszenierung ist nicht ganz so spektakulär wie in so manch neueren Spielen der Hauptreihe.

Trotzdem packt die Handlung und gewinnt im Laufe der Zeit noch ordentlich an Fahrt. Vor allem die interessanten Charaktere und einige überraschende Wendungen haben es in sich und wissen über viele Stunden hinweg zu unterhalten.

Ablenkung an jeder Ecke

Neben der fesselnden Hauptstory gibt es auch reichlich Nebengeschichten. Egal wo in Kyo ihr euch befindet – eine Nebenquest wird nicht weit entfernt sein. Die Inhalte dieser können stark unterschiedlich ausfallen: besorgt einer lüsternen Frau eine Gurke, freundet euch mit den hiesigen Katzen an oder verprügelt Kleinganoven, die andere in unangenehme Lagen bringen.

Die Sidequests bieten immer wieder willkommene Pausen von der Hauptmission, auch wenn sie manchmal den Spielfluss stören können, da ihr auch versehentlich in Szenen hineinlauft. Neben diesen gibt es außerdem noch mehrere Minispiele, wie Karaoke oder Katana-Baseball, sowie die Möglichkeit Gemüse anzubauen und zu ernten.

Kyo steckt voller Überraschungen. (Bildquelle: spieletipps)

Insgesamt könnt ihr mit Hauptstory und einigen Nebenaufgaben locker über 40 Stunden mit Like A Dragon: Ishin verbringen. Wer alles sehen und erleben will, sollte sich noch mehr Zeit einplanen.

Hübsch, aber altbacken

Einen kleinen Wermutstropfen bieten jedoch Technik und Grafik. Hier merkt man Like A Dragon: Ishin nämlich sein Alter etwas an. Texturen sehen stellenweise unscharf aus und die sonst oft schönen und atmosphärischen Straßen Kyos sind an manchen Orten recht karg gestaltet.

Auch kommt es beim Wechsel von Szenerien zu Ladezeiten, die sich besonders auf der von uns getesteten PS4-Version bemerkbar machen.

Außerdem wichtig anzumerken ist, dass die Vertonung rein japanisch ist. Das war schon in früheren Spielen der Reihe so, aber Neueinsteiger müssen sich daran eventuell erst gewöhnen.

Abwechslungsreiche Kämpfe, die reinhauen

Neben der komplexen Geschichte und den vielen Zeitvertreiben steht natürlich eines im Fokus von Ishin: Das Kämpfen. Und das ist gewohnt actiongeladen, aber auch aufregend abwechslungsreich.

Grund dafür sind die vielen Spielstile, die Ryoma zur Verfügung stehen. Yakuza-Veteranen werden sich im Faustkampf wie zu Hause fühlen. Des Weiteren steht euch aber noch ein Katana zur Verfügung, ein Revolver für den Fernkampf sowie der wilde Tänzer-Stil, der euch Katana und Pistole gleichzeitig verwenden lässt.

Wie Kämpfe ungefähr ablaufen, könnt ihr dem folgenden Gameplay entnehmen:

Like A Dragon: Ishin – Gameplay-Video Abonniere uns

auf YouTube

Für gewonnene Erfahrungspunkte sowie das gezielte Nutzen der verschiedenen Stile, bekommt ihr sogenannte Seelensteine. Mit diesen könnt ihr weitere Vorteile im jeweiligen Stil freischalten. So steigt ihr natürlicherweise in dem Stil auf, den ihr am meisten benutzt.

Besonderheiten wie Heat-Angriffe, die sich im Laufe eines Kampfes aufladen, Objekte, die ihr aufheben und als Waffen benutzen könnt, sowie den Trooper Cards, die euch in schwierigen Kämpfen aushelfen, machen die Keilereien noch spaßiger.

Like a Dragon: ISHIN! (PlayStation 5) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.02.2023 07:10 Uhr

Bewertung von Nathan Navrotzki