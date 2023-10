Meisterdetektiv Pikachu kehrt zurück – Der Detektiv ermittelt erneut

Fans des außergewöhnlichen Pokémon-Spin-offs mussten lange auf die Fortsetzung von Tims und Pikachus Geschichte warten. Immerhin wurde die Entwicklung von „Meisterdetektiv Pikachu kehrt zurück“ bereits 2019 bekanntgegeben. Ob sich die Wartezeit gelohnt hat, verrät euch unser spieletipps-Test!

Überblick zu Meisterdetektiv Pikachu kehrt zurück

• Spielzeit: circa 15 Stunden

• Multiplayer: nein

• Switch-Online-Funktionen: nein

• Speicherdaten-Cloud: kompatibel

• amiibo-Support: nein

Die Suche geht weiter

Im Vorgänger haben Tim und Pikachu zwar den Fall um die Chemikalie „R“ gelöst, aber ihr eigentliches Ziel haben sie nicht erreicht. Harry Goodman, Tims Vater und Pikachus Partner bleibt verschwunden. Nicht wundern: Das 3DS-Spiel diente zwar als Vorlage für den gleichnamigen Kinofilm, aber das Ende ist gänzlich anders, sodass die Suche nach Harry auf der Switch weitergeht.

Nachdem das Detektiv-Gespann einen Fall um ein gestohlenes Juwel annimmt, wird schnell klar, dass mehr dahintersteckt. Es häufen sich erneut Vorfälle zu Pokémon-Angriffen und auch neue Hinweise zu Harry tauchen auf. Wie alles zusammenhängt, gilt es herauszufinden.

Zwei Jahre sind seit dem letzten großen Fall vergangen. Tim ist deshalb sichtlich gewachsen. (Bildquelle: Nintendo)

Die Handlung teilt sich auf in fünf große Fälle auf und bietet insgesamt eine Spielzeit von circa 15 Stunden. Positiv fällt die Abwechslung der Schauplätze auf, denn ihr seid nicht nur in Ryme City unterwegs, sondern besucht Orte außerhalb der Stadt. So erkundet ihr in einem Fall zum Beispiel antike Ruinen und helft dabei, ihre Geheimnisse zu lüften.

Reden, reden und noch mal reden

Um die Fälle zu lösen, müsst ihr in erster Linie Hinweise sammeln. So müsst ihr Zeugen befragen und Tatorte unter die Lupe nehmen. Mit den gesammelten Hinweisen müsst ihr anschließend vorgegebene Fragestellungen beantworten. Schnell wird klar, dass sich „Meisterdetektiv Pikachu kehrt zurück“ an ganz junge Spielerinnen und Spieler richtet. Die Schlussfolgerungen sind immer sehr simpel, es wird viel wiederholt und ihr werdet fast schon zur richtigen Antwort geschubst. Und solltet ihr doch mal eine falsche Antwort wählen, dürft ihr einfach raten, bis ihr richtig liegt. Konsequenzen gibt es keine.

Sucht nach Hinweisen, um danach Schlussfolgerungen ziehen zu können. (Bildquelle: Nintendo)

Auch wenn es ein Detektiv-Abenteuer ist, solltet ihr nichts in Richtung Professor Layton erwarten. Es gibt so gut wie keine klassischen Rätsel. Der Hauptbestandteil sind Dialoge. Diese sind aber gelungen, erzählen die Geschichte gut und schaffen eine lebendige Atmosphäre. Vor allem die Gespräche mit den Pokémon sind ein super Aspekt. Da Pikachu sich mit allen Pokémon unterhalten kann, erhaltet ihr so nützliche Informationen, die eine neue Perspektive auf das Geschehen ermöglichen. Und generell ist es erfrischend als Pokémon-Fan zu erfahren, wie Menschen und Pokémon täglich zusammenleben.

Es soll aber nicht unerwähnt bleiben, dass hin und wieder Elemente eingestreut werden, die das Spielgeschehen auflockern sollen. Das sind vorrangig unspektakuläre Quick-Time-Events, aber auch ein paar Schleichpassagen gibt es. Am interessantesten sind da noch die Helfer-Pokémon. In jedem Fall kann Pikachu auf einem Pokémon reiten und dessen Fähigkeiten nutzen. Während Fukano Fährten erschnüffelt, räumt Flampivian Felsen aus dem Weg und Luxtra lässt euch durch Wände blicken.

Die Abschnitte mit den Helfer-Pokémon sorgen für etwas Abwechslung. (Bildquelle: Nintendo)

Abseits der Hauptstory könnt ihr euch nebenbei um lokale Anliegen kümmern. Das sind kurze Nebenquests, die ihr von Bewohnern oder Pokémon erhaltet. Meistens gilt es dabei, ein bestimmtes Pokémon in der Gegend zu finden, um ein Problem zu lösen. Auch das sind keine anspruchsvollen Aufgaben und eine richtige Belohnung gibt es auch nicht. Immerhin könnt ihr am nächsten Tag in der Zeitung von euren Heldentaten lesen.

Ist das schon Switch oder noch 3DS?

Wie eingangs erwähnt, hat die Veröffentlichung von Detektiv Pikachus zweitem Abenteuer ganz schön auf sich warten lassen. In einem Interview mit IGN begründete das der Senior Creative Director des Spiels unter anderem mit dem Wechsel auf eine stärkere Hardware und den damit verbundenen neuen Möglichkeiten.

Selbst in den besten Momenten kann „Meisterdetektiv Pikachu kehrt zurück“ optisch nicht beeindrucken. (Bildquelle: Nintendo)

Im finalen Spiel lassen sich diese Ambitionen leider nicht wiedererkennen. Grafisch ist der Sprung nicht so groß, wie man es erwarten dürfte. Mit blassen und detailarmen Texturen, Kantenflimmern sowie steifen Animationen müsst ihr hier vorliebnehmen. Während der Vorgänger auf dem 3DS noch zu den schöneren Spielen zählte, ist das Switch-Abenteuer maximal Durchschnitt.

Lobend zu erwähnten sind hingegen die Zwischensequenzen, von denen es jede Menge im Spiel gibt. Sie sind sehr charmant inszeniert und teilweise auch lustig. Detektiv Pikachu ist mit seiner tiefen Männerstimme immer noch ulkig und zweifelsfrei das Highlight des Spiels.

Bewertung von Sergej Jurtaev