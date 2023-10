Super Mario Bros. Wonder – offizieller Übersichts-Trailer

Während Nintendo mit den 3D-Mario-Spielen stets bemüht waren, ein gänzlich neues Spielerlebnis zu bieten, setzten sie bei den 2D-Hüpfern ab 2006 auf das bewährte Konzept der „New Super Mario. Bros“-Reihe. Jetzt zieht Nintendo einen Schlussstrich und verspricht mit Super Mario Bros. Wonder die längst überfällige Neuausrichtung. Ob das geglückt ist, erfahrt ihr in unserem spieletipps-Test!

Überblick zu Super Mario Bros. Wonder

• Spielzeit: circa 10 Stunden

• Multiplayer: ja

• Switch-Online-Funktionen: ja

• Speicherdaten-Cloud: kompatibel

• amiibo-Support: nein

Ab ins Blumenkönigreich

Die Geschichte bleibt natürlich simpel. Mario und seine Freunde folgen der Einladung von Prinz Florian und besuchen ihn im Blumenkönigreich. Bei ihrer Ankunft gesellt sich der Koopa-König Bowser dazu und klaut eine Wunderblume. Damit verwandelt er sich kurioserweise in ein Schloss und stiftet mit seinen neuen Kräften Chaos im Blumenkönigreich.

Auch wenn die Handlung nur Beiwerk ist, fühlt sich Super Mario Bros. Wonder im Vergleich zu den Vorgängern mehr nach einem Abenteuer an. Das liegt zum einen daran, dass ihr mit Prinz Florian einen Begleiter habt, der das eine oder andere Gespräch beginnt und zum anderen an der schönen Oberwelt. Auf der Oberwelt gibt es zudem offene Bereiche, in denen ihr die Reihenfolge der Levels selbst bestimmt. Ihr könnt außerdem geheime Wege entdecken und begegnet Bewohnern, mit denen ihr reden könnt.

Insgesamt zwölf spielbare Figuren stehen euch zur Auswahl. Das sind deutlich mehr als in anderen Mario-Spielen. (Bildquelle: Nintendo)

Ein Wunder nach dem anderen

Durch die offenere Oberwelt habt ihr theoretisch die Möglichkeit, Levels zu ignorieren. Das solltet ihr natürlich keineswegs tun, denn wirklich jeder Level bietet ein einzigartiges Erlebnis. Im Vorfeld wurde bekannt, dass Nintendo in der Prototyp-Phase auf Deadlines verzichtete, damit sich die Kreativität des Teams voll entfalten kann – und das macht sich definitiv bemerkbar. Die Abwechslung und die Ideenvielfalt erreichen unter den 2D-Mario-Spielen ein ganz neues Niveau.

Das Highlight der Levels sind die Wunderblumen, die einzigartige Wundereffekte auslösen. Mal ändert sich die Perspektive, mal regnet es Super-Sterne, dann verbiegen sich die Röhren oder Mario wird einfach in einen Gumba verwandelt. Ihr wisst nie, was passiert. Jede Wunderblume sorgt für eine Überraschung. Erstaunlich ist, dass die Wundereffekte keine Gimmicks sind, die hin und wieder zum Einsatz kommen. Nein, es gibt wirklich in jedem Level eine solche Wunderblume.

Von diesem Spektakel verwöhnt, wirken die Bosskämpfe im Vergleich leider uninspiriert. Hier erwartet euch das, was ihr von den öden Koopaling-Kämpfen aus den „New Super Mario Bros.“-Spielen gewohnt seid: Ausweichen und ein paar Mal auf den Kopf springen.

In Super Mario Bros. Wonder kann wirklich alles passieren. (Bildquelle: Nintendo)

Jede Menge neuer Fähigkeiten

In einem neuen Mario-Abenteuer dürfen neue Power-Ups nicht fehlen. Als Elefant räumt ihr Gegner mit dem Rüssel aus dem Weg. Mit der Seifenblasenblume feuert ihr Seifenblasen ab, die ihr auch als Sprungplattformen nutzen könnt. Und dank des Bohrerpilzes könnt ihr euch in den Boden oder die Decke graben, um Hindernissen auszuweichen. Alle drei neuen Power-Ups machen Spaß und bereichern das Gameplay.

Das ist aber noch nicht alles, denn mit sogenannten Abzeichen könnt ihr viele weitere Fähigkeiten freischalten. Mit der Fallschirmmütze könnt ihr gleiten, mit dem Delfin-Kick schneller schwimmen und mit dem Rankenschuss ist es möglich, sich zu Wänden zu ziehen. Essenziell sind die Abzeichen nicht, da ihr alle Geheimnisse ohne zusätzliche Fähigkeiten problemlos finden könnt. Das richtige Abzeichen, kann einen Level aber deutlich vereinfachen. Notwendig ist es aber selten, da der Schwierigkeitsgrad eher niedrig ist.

Damit trotzdem alle Abzeichen zum Einsatz kommen, findet auf der Oberwelt neben normalen Leveln auch Abzeichen-Tests. Das sind kurze Herausforderungen, bei denen eine bestimmte Fähigkeit im Mittelpunkt steht. Das sorgt für noch mehr Varianz und Abwechslung. Als wäre das noch nicht genug, gibt es auch noch Wiggler-Rennen, Arena-Kämpfe und Rätselhäuser. Langeweile kommt definitiv nicht auf.

Super Mario Bros. Wonder besticht durch einen farbenfrohen Look und schicke Animationen. (Bildquelle: Nintendo)

Koop statt Chaos?

Wie gewohnt könnt ihr Super Mario Bros. Wonder auch im Koop-Modus mit bis zu vier Spielern spielen (lokal oder online). Auch hier gibt es eine große Änderung, denn die Kollision zwischen Spielfiguren wurde entfernt. Mitspielern auf den Kopf springen oder sie in den Abgrund werfen ist also nicht mehr drin. Der Multiplayer-Modus ist dadurch viel übersichtlicher, aber das wird nicht allen gefallen. Denn das Chaos aus den älteren Spielen hat auch seinen Reiz und bietet ein gänzlich anderes Erlebnis. Eine Option, um die Kollision an- oder auszuschalten wäre wünschenswert gewesen, um alle zufriedenzustellen.

Bewertung von Sergej Jurtaev