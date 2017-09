Bald schon beginnt die große Release-Welle. Bislang herrscht aber eher noch Flaute, an der Zockerfront. Wir sagen euch, mit welchem Spiel am besten über das Wochenende kommt.

In dieser Reihe möchten wir euch jede Woche ein Spiel vorstellen, das ihr perfekt am Wochenende zocken könnt. Das kann verschiedene Gründe haben: Ein Angebot, ein zeitlicher Anlass oder eine persönliche Anekdote eines Redakteurs. Wir hoffen, dass ihr dadurch selbst einen Zugang zu diesen schönen Spielen finden könnt.

PS-Pus-User sollten diese Woche einen Blick in den Store werfen. Dort könnt ihr euch Battlefield - Hardline in der Standard-Edition zu einem Preis von 6,99 Euro zulegen.

Neues Setting statt Einheitsbrei

Battlefield - Hardline erschien 2015 als Nachfolger zu Battlefield 4. Anstatt wieder einmal das Krieg-Setting zu verwursten, verfolgt Battlefield - Hardline einen neuen Ansatz. Statt Ballerein in Kriegsgebieten liefern sich Cops und Ganoven erbitterte Straßenschlachten in der Innenstadt.

In der Einzelspieler-Kampagne übernehmt ihr die Rolle des jungen Detectives Nick Mendoza. Dieser wurde so eben frisch befördert und versucht in Miami für Recht und Ordnung zu sorgen. Die Stadt ist in einen Drogenkrieg verwickelt. Zusammen mit seiner Partnerin Khai Minh Dao kämpft Mendoza gegen die Korruption in den eigenen Reihen und versucht gleichzeitig dem Drogenhandel einen Riegel vorzuschieben.

Im Multiplayer besitzt Battlefield - Hardline deutlich weniger Tiefgang, als sein direkter Vorgänger Battlefield 4. Dafür ist das Spiel umso einsteigerfreundlicher. Die Gefechte spielen sich ,für Battlefield-Verhältnisse, auf eher kleinen Karten ab. Auch die Waffen- und Fahrzeugvielfalt fällt im direkten Vergleich eher spärlich aus.

Dafür spielt sich Battlefield Hardline deutlich schneller und bietet euch eigentlich durchgängig Action. Durch die kleineren Karte seid ihr nach eurem Ableben sehr viel schneller wieder an der Front. Somit fallen die lästigen minutenlangen Fußmärsche quer über die Karte weg. Generell fühlt sich Hardline so an, als hätten Battlefield und Call of Duty ein Kind zusammen bekommen.