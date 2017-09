Man könnte meinen, Sega hat mit der Beziehung zwischen Sonic und einer menschlichen Frau in Sonic the Hedgehog den Vogel abgeschossen. Dass es immer schlimmer geht, beweist jedoch folgende Kooperation ...

Quelle: SEGA Tokyo Game Show 2017

Auf der Tokyo Game Show 2017 gab Sega eine interessante Partnerschaft bekannt. Obwohl es sich bei Sonic um ein eher kindefreundliches Spiel handelt, verkündete das Unternehmen nun die Zusammenarbeit mit der weltweit agierenden US-amerikanischen Gastronomiekette Hooters. Diese dient als Werbeaktion für Sonic Forces. Hört sich doch erst einmal gut an. McDonald's hatte schließlich auch mit den McDonald's Sonic LCD Games eine recht gute Kooperation.

Bei Hooters handelt es sich allerdings nicht um irgendeine Gastronomiekette. Denn Hooters ist für sein eher fragwürdiges Geschäftsmodell bekannt. Ausschließlich weibliche Servicekräfte in aufreizender Dienstkleidung mit zusätzlichen Tanzeinlagen. Ende Oktober soll es in Japan los gehen. Noch ist nicht bekannt, wie sich die Zusammenarbeit gestalten wird. Fragwürdig, ob es sich um Hooters LCD Games handeln wird.

Sonic Forces erscheint übrigens voraussichtlch am 07. November für Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One und PC. Wie findet ihr die Aktion von Sega? Schreibt es uns in die Kommentare.