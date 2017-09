Quelle: GeekySexToys

Wenn ihr denkt, ihr seid zu alt für Pokémon, dann solltet ihr euch diese vier treuen Begleiter einfach mal genauer anschauen. Das Unternehmen GeekySexToys verkauft nämlich Sex-Spielzeug, das speziell für Nerds entworfen wurde.

In diesen 10 Spielen geht es übrigens von Grund auf etwas merkwürdiger her.

GeekySexToys besteht aus einem kleinen Team, das in Australien sitzt und unter anderem "Pokémoan"-Dildos" verkauft - der Name setzt sich übrigens aus Pokémon und dem englischen Verb to moan, zu deutsch: stöhnen, zusammen. Wie vor fast 20 Jahren habt ihr erneut die Wahl zwischen Charmy (Glumanda), also einem roten Schweif, Bulby (Bisasam), samt großer Knospe und Squirty (Schiggy), mit einem Panzer auf dem Rücken. Pikachu schafft es bei Bedarf selbstverständlich auch als "elektrisches Anal Pokémoan" in euer perfektes Team.

Für umgerechnet 45 bis 55 Euro könnt ihr sie euch alle mühelos schnappen.

Das Unternehmen bietet abgesehen von Pokémon-Dildos unter anderem auch "Game of Thrones"-Dildos an. Schnappt ihr sie euch alle? Schreibt uns in die Kommentare, was ihr von den Pokémoans haltet!