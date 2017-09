Wenn euch eure virtuelle PlayStation-Trophäen-Sammlung nicht reicht, dann solltet ihr einen Augenmerk auf diese echte Platin-Trophäe von Sony werfen, die euch als echten "Trophäen-Jäger" auszeichnen soll.

Die Platin-Trophäe in einem Spiel zu ergattern, ist das Ziel eines jeden Trophäen-Jägers. Leider gibt es bisher nur die Möglichkeit, sie virtuell zu bestaunen. Nun veranstalltet PlayStation in Australien einen Wettbewerb, in dem ihr eine echte Platin-Trophäe gewinnen könnt. Echt im Sinne von physisch, denn aus Platin ist sie leider nicht. Beim "PlayStation Plus Platinum Hunters"-Wettbewerb hat jeder australische Bürger die Möglichkeit, folgende Trophäe zu ergattern:

Die einzige Bedingung ist, dass ihr eine Platin-Trophäe in FIFA 18, Call of Duty - WWII oder Gran Turismo Sport besitzt. Wer daran teilnehmen möchte, muss einen Screenshot seiner Trophäe samt passendem Hashtag #PlusPlatinumHunters und PSN-Namen auf Facebook oder Twitter posten. Der Wert der Trophäe beläuft sich laut den Teilnahmebedingungen auf umgerechnet 870 Euro.

Übrigens: Wenn ihr euch noch nicht ganz so sicher sied, ob Trophäen nun einen wirklichen Nutzen haben, oder sie das Spiel-Erlebnis verschlechtern, solltet ihr euch dieses interessante Streit-Gespräch anschauen: "Zoff und Beef: Achievements, Trophies - Braucht man sowas?"

Noch ist unklar, ob es diese Aktion auch in Deutschland geben wird. Ihr könnt es nur hoffen und euch in der Zwischenzeit mit den lustigsten Erfolgen und Trophäen die Zeit vertreiben.