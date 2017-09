Modder haben eine weitere Skin-Modifikation für The Legend of Zelda - Breath of the Wild kreiert, die einen besonders beliebten Antihelden aus dem Nintendo-Universum ins Spiel bringt – nämlich den knorrigen Waluigi.

Über ein halbes Jahr ist es nun her, dass The Legend of Zelda - Breath of the Wild für Nintendo Switch und Wii U veröffentlicht wurde. Inzwischen haben Tüftler das Spiel über einen Emulator nicht nur in scharfen 4K auf den PC gebracht, sondern toben sich auch in Skin-Modifikationen aus.

News zu Games, Cheats, Konsolen & mehr! Jetzt direkt per WhatsApp auf dein Smartphone. Starte jetzt! 1 Klicke unten und speichere die Nummer als „Spieletipps”! 2 Schicke uns eine Nachricht mit dem Wort „Start”. +4915792368953

So schafften es erst kürzlich beliebte Videospielcharaktere aus GTA, Minecraft und Mario ins Spiel – und wie die englischsprachige Webseite Kotaku berichtet, hat nun einer von Nintendos größten Antihelden die Natur von Hyrule infiltriert: Waluigi.

Der knorrige Fanfavourit, der bislang noch nicht so wirklich viele Auftritte in Nintendo-Spielen spendiert bekommen hat, darf mittels der von den Nutzern Hefty und DonkXProXAli kreierten Modifikation mit dem Parasegel fliegen, Waffen schwingen und Pferde reiten. Dabei stellt er einen durchaus markanten Kontrast zum eigentlichen Helden Link und dem naturbetonten Thema von Breath of the Wild dar.

In unserer Bildergalerie bekommt ihr einen Eindruck von The Legend of Zelda - Breath of the Wild. In seiner unmodifizierten Form, dürft ihr das jüngste Hyrule-Abenteuer in der Haut des androgynen Elfenjungen Link bestreiten.