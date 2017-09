Ein Spiel im Stil von Zeichentrickfilmen der 30er-Jahre mit knallhartem Schwierigkeitsgrad? Wie sich im Test zeigt, haben die Entwickler von Cuphead mehr als nur alle Tassen im Schrank.

Seit der Ankündigung von Cuphead sind nun zwei Jahre vergangen. Nachdem manche Fans ihren Wunsch nach mehr als nur Boss-Kämpfen geäußert hatten, nahmen sich die Entwickler noch einmal Zeit, um auch klassischere Action-Levels ins Spiel zu integrieren.

Nun ist alles fertig und Cuphead erscheint für Xbox One und PC. Ausgestattet mit reichlich Charme und einem gnadenlosen Schwierigkeitsgrad richtet es sich vor allem an diejenigen unter euch, die Lust auf Herausforderungen haben.

Das Spiel mit dem Teufel

Die unbedarfte Welt der Protagonisten Cuphead und Mugman, die jeweils anstelle eines Kopfes eine Tasse auf den Schultern tragen, ist in Gefahr. In einem Moment des Höhenflugs spielen sie mit dem Teufel um nicht weniger als ihre Seelen. Da das gewaltig schief geht, bleibt ihnen nun nur wenig Zeit, um zum Tausch die Seelen anderer Wesen zu beschaffen und somit das eigene Wohl zu sichern.

Noch rechnen die beiden nicht mit den Folgen ihres Casino-Besuchs.

Natürlich trennt sich niemand gerne von seiner Seele, weshalb sich die Gegner mit allerhand Tricks zur Wehr setzen, was teilweise in langwierigen Boss-Kämpfen mündet. Auf ihrem Weg zu diesen Aufeinandertreffen begegnen Cuphead und Mugman einer ganzen Reihe von NPCs, die sie teilweise wiederum mit Informationen oder Belohnungen versorgen. Das bereichert die Erzählung dezent, liefert allerdings keinen so großen Unterhaltungswert wie die eigentlichen Handlungsabschnitte, die euch hübsch inszenierte Bilder präsentieren.

Der Charme von Cartoons aus den 30er-Jahren ist die Basis für die Darstellung von Cuphead. Wenn ihr nicht wüsstet, dass es sich um ein Spiel handelt, könnte es eben so gut ein Zeichnetrickfilm sein. Seht selbst!

Diese profitieren, wie der Rest des Spiels auch, von der äußerst originellen Darstellung. Das Thema der Zeichentrickfilme aus den 30er-Jahren wird konsequent umgesetzt. Das Ergebnis ist wunderbar nostalgisch und definitiv beeindruckend. Zusammen mit der passenden Musik und den Soundeffekten entstehen durchweg Bilder, die ebenso gut aus einem alten Cartoon sein könnten. An jeder Ecke ist die Liebe zum Detail zu erkennen, mit der selbst kleine Effekte, wie die Rauchwolken erledigter Gegner, in Szene gesetzt werden.

Von Herzen gnadenlos

Spielerisch lässt sich Cuphead am ehesten als Sidescroll-Shooter mit Plattform-Mechaniken beschreiben. Wobei sich viele der Levels auf einem einzigen Bildschirm abspielen. Was es zudem besonders macht, ist der knackige Schwierigkeitsgrad. Ihr werdet vermutlich kaum einen der vielen Bosse im ersten Anlauf besiegen. Die Bewegungs- und Angriffsmuster variieren häufig und lassen euch in den meisten Situationen nur wenig Spielraum für Fehler. Hinzu kommt der Umstand, dass ihr standardmäßig nur drei Treffer einstecken könnt. Da es keine Möglichkeit gibt, diese im Spiel wieder aufzufüllen, bedeutet jeder Bildschirmtod einen Neustart des aktuellen Levels.

So lustig viele Momente wirken, so fies können sie sein.

So zermürbend und aussichtslos manche der Herausforderungen aber auf den ersten Blick scheinen mögen, so konstant ist die Lernkurve. Mit jedem neuen Leben arbeitet ihr euch ein Stückchen weiter voran, analysiert eure Fehler und feilt an der eigenen Taktik. Ist der Boss dann nach etlichen Versuchen endlich besiegt, ist die Freude riesig und alle bisherigen Mühen gerechtfertigt. Eines muss man Cuphead lassen: Es ist eigentlich immer fair.

Für etwas mehr Strategie und teilweise willkommene Erleichterungen sorgen alternative Waffen und passive Fähigkeiten, die ihr auf eurem Weg freischaltet. Doch trotz dieser Hilfen bleibt der Anspruch von Cuphead stets auf einem hohen Niveau und verzeiht euch kaum einen Fehler. Zu richtigen Wutausbrüchen wird es aber vermutlich kaum kommen, denn dafür ist die Spielwelt rund um die schießwütigen Tassenköpfe einfach viel zu niedlich.

Meinung von Michael Krüger