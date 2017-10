Einige von euch können sich sicherlich noch an das Video erinnern, in dem sich zwei Kinder unglaublich über einen Nintendo 64 gefreut haben. Das folgende Kind ist definitiv in ihre Fußstapfen getreten.

Wenn ihr wissen möchtet, wie sich Kinder vor 20 Jahren über einen Nintendo 64 gefreut haben, dann schaut euch dieses Video an:

Habt ihr euch schon einmal so sehr über ein Geschenk gefreut, dass ihr total durchgedreht seid?

Zurzeit feiert Nintendos neueste Konsole, die Nintendo Switch, enorme Erfolge. Erick Garcia veröffentlichte auf Youtube ein Video, in dem er seinem Sohn mittels Google Home zu seinem Geburtstagsgeschenk führte. Nach ein paar Rätseln erwartete ihn das Geschenk seiner Träume: Eine Nintendo Switch.

So sieht Freude aus:

Der kleine Junge dreht komplett durch und seine Schwester freut sich mit ihm. Vielleicht handelt es sich bei dem Vater ja um eines der "Nintendo 64"-Kinder? Wenn ihr übrigens wissen möchtet, was wir nach einem halben Jahr von Nintendos Hybrid-Konsole halten, dann schaut euch unsere Abrechnung mit der Nintendo Switch an.

Diese Spiele könnt ihr bereits dieses Jahr spielen:

Es ist schön zu sehen, dass sich ein Kind so sehr über eine Nintendo Switch freut. War eure Konsole auch ein Geschenk und habt ihr euch auch so sehr gefreut? Schreibt es uns in die Kommentare!