Microsofts Hochglanz-Karossen sind wieder startbereit! Forza Motorsport 7 will mit polierter Optik und dickem Fuhrpark die Konkurrenz überrunden. Doch fährt es sich auch besser?

Schöne Zeiten für Rennspieler: Nachdem im vergangenen Monat bereits die Renn-Sim Project Cars 2 erstklassig vorgelegt hat, zieht die Xbox-exklusive Raserei Forza Motorsport 7 nach. Die Entwickler von Turn 10 Studios bieten abermals exquisiten Motorsport auf und wollen nicht zuletzt auch dem bald kommenden Gran Turismo Sport die Show stehlen.

Schon beim Spielstart sticht die hochwertige Grafik ins Auge. Forza war schon immer ein Vorzeigespiel, da bildet auch Teil 7 keine Ausnahme. Trotz großem Fahrerfeld von bis zu 24 Wagen läuft das Geschehen auf der normalen Xbox One mit 1080p-Auflösung und stabilen 60 Bildern pro Sekunde. Auf der kommenden Xbox One X dreht ihr eure Runden gar mit nativer 4K-Auflösung. Auf der Strecke, eurer Garage und dem wiederkehrenden Forza-Vista-Modus glänzen die 700 enthaltenen Autos obendrein um die Wette. Logisch, dass auch alle Cockpits bis ins Detail ausmodelliert sind.

Noch mehr Vielfalt

Die Karriere nennt sich diesmal "Forza Driver's Cup" und unterteilt sich in sechs Klassen. Die darin enthaltenen Rennserien gestalten sich überraschend abwechslungsreich: Denn ihr müsst nicht unbedingt mit einem popligen Kleinwagen beginnen. Schließlich tretet ihr schnell in Muscle-Cars, Sport- und Rennwagen oder neuerdings auch Renn-Trucks an. Ebenso schnell schalten sich Sonderveranstaltungen frei – wie beispielsweise Auto-Bowling auf der "Top Gear"-Strecke.

Viele bekannte Strecken sind dabei, auch der abermals sehenswerte Stadtkurs quer durch Rio de Janeiro.

Einige Karriere-Meisterschaften lassen sich mit beliebigem Auto absolvieren. Insgesamt ist mehr Vielfalt als in Forza Motorsport 6 geboten. Für Motivation sorgt auch das Belohnungssystem, denn für jedes Rennen winken Preisgelder, Erfahrungspunkte sowie Bonusvehikel.

Außerdem könnt ihr Loot-Boxen kaufen, in denen sich überraschende Inhalte verbergen. Investiert ihr die knappe Spielwährung, bekommt ihr Mods, neue Wagen oder Rennoveralls und Helme für euren Avatar. Derartige Mods kennt man vom Vorgänger: Diese setzt ihr einfach oder mehrfach bei Rennen ein, um mehr Erfahrung oder Geld zu ergattern. Umstritten: Bald schon wird es die Loot-Boxen auch für Echtgeld geben.

Vor jedem Rennen dürft ihr noch am Setup schrauben und eine Probefahrt wagen. Was gewohntermaßen fehlt, ist jedoch ein Training oder ein Qualifying. Ihr rast immer in der Mitte des Feldes los und kämpft euch nach vorne.

Mach ma' Platz!

Serientypisch baut auch Forza 7 auf das Drivatar-System, das auf der Fahrweise eurer Online-Freunde basieren soll. In der Praxis versagen die Computer-Kollegen jedoch öfter – gerade am Start, wo es manchmal zugeht wie beim Auto-Scooter. Die Gegner drängeln und schieben gerne. Dank Rückspulfunktion könnt ihr derartige Ärgernisse zwar umgehen, schön ist das jedoch nicht. Da sind die Rivalen in F1 2017 oder Project Cars 2 ein Stück weit klüger.

Ein garantiertes Rezept für Rutschpartien: Regen plus klassische F1-Wagen.

Auch das Fahrverhalten selbst erweist sich als gnädiger, aber auch einsteigerfreundlicher. Je nach Vorlieben schaltet ihr die standardmäßig aktivierten Fahrhilfen ab, auch um mehr Boni einzuheimsen. Beim Rasen reagieren die Wagen durchaus realitätsnah und lassen sich sehr gut um die Kurven wuchten – egal ob mit Controller oder mit Lenkrad. Mit dem Xbox-Gamepad erhaltet ihr sogar Rumble-Effekte an den Triggern für Gas und Bremse. Mit dem angetesteten Fanatec P1 Wheel wird feinstes Force Feedback aufgeboten, das euch Grip und Bodenbeschaffenheit genau spüren lässt.

Unter den 32 Strecken findet sich viel Altbekanntes. Wie gewohnt tretet ihr auf echten Rennpisten genauso wie auf fiktiven Stadtkursen an, die weit mehr fürs Auge bieten. Auch die Streckenbedingungen sind gewohnt statisch. Nur manche Kurse lassen sich wahlweise bei Tag, Nacht oder Regen befahren. Gerade Wolkenbrüche oder Gewitter sind überzeugend inszeniert und machen die Fahrbahnoberfläche rutschig. Allerdings sind die Witterungen und Tageszeiten nie so flexibel wie bei Project Cars 2.

