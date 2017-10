Die Bewertungen in Sportspielen sind immer eine Sache für sich und sorgen bei Fifa, Pro Evolution Soccer oder NBA 2K regelmäßig für zahlreiche Diskussionen. WWE 2K18 bildet da keine Ausnahme, vor allem nicht in diesem Jahr. Grund dafür ist die Bewertung von Wrestler Roman Reigns, die bei den Fans für kritische Meinungen sorgt, wie Gamesradar berichtet.

(Quelle: Youtube, ElementGames)

Geht es nämlich nach der Wertung in WWE 2K18 dann ist Romain Reigns fortan der beste Wrestler aller Zeiten. Mit 95 von maximal 100 Punkten steht er ganz alleine an der Spitze und verdrängt sogar Fan-Favoriten wie Dwayne "The Rock" Johnson oder John Cena.

Unter dem Video sind die Spieler verwundert. Selbst Wrestling-Stars wie Brock Lesnar oder Seth Rollins können mit Reigns in der Wertung nicht mithalten. Dabei gilt der 95-er Wrestler nicht unbedingt als der Beste seiner Art. Warum also haben sich die Entwickler zu einer solchen hohen Bewertung hinreißen lassen?

Gamesradar geht davon aus, dass 2K Games die finalen Wertungen nicht zu verantworten hat, sondern die WWE selbst. Diese sollen gemäß des Lizenzvertrages das Recht haben, das endgültige Wrestler-Angebot, sowie die Bewertungen zu überprüfen. Möglich, dass hier letzte Anpassungen vorgenommen worden sind, weil die WWE Roman Reigns als den aktuell besten Vertreter sieht.

Wie jedoch schon eingangs erwähnt: Solche Bewertungen werden Jahr für Jahr ausgiebig diskutiert. Im Blickpunkt "Fifa 18: Das sagen Profi-Fußballer zu ihren Werten" zeigen wir euch das Anhand von Fifa 18.

Welche Wrestling-Stars ansonsten noch in WWE 2K18 vertreten ist, verraten wir euch in der umfangreichen Bilderstrecke. Die Auswahl bietet auf jeden Fall eine ziemlich bunte Mischung.