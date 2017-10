Ach, Bethesda. Erst gestern habt ihr uns einen Tweet beschert, der nicht nur lustig ist, sondern auch satirisch Donald Trumps Motto "Make America Great Again" (Macht "Amerika wieder groß(artig)") persifliert. Kein Wunder also, dass dies einige der sogenannten Alt-Right-Bewegungen (im Grunde Rechtsradikale mit einem bürgerlichen Anstrich) in Amerika aufregt.

Mit Antworten auf den Tweet stellen sie ganz gut dar, wie Personen es schaffen können, sich gegen ein Spiel zu wehren, das euch virtuelle Nazis abballern lässt. Einigen Personen wird der Tweet und das Spiel damit "zu politisch". Als ob Nazis und das Regime - wie es in Deutschland heißt - unpolitisch wären.

"Oh wow, was für ein cleverer Marketing-Trick: Hysterischen linke Machtfantasien anzapfen. So aktuell. So subtil politisch. Wow. Geht euch selbst fi**en."

"Ihr glaubt wie sind dumm, aber das ist offensichtlich linke Propaganda gegen uns."

"Cool, wusste nicht, dass Bethesda sich nun mit SJWs (Social Justice Warriors) und ANTIFA verbündet hat!"

"Habt ihr schön politisiert, wird nicht gekauft."

Abschließend könnte man sagen: Hut ab, Bethesda. Denn neben den ganzen Kommentatoren, die sich dadurch angegriffen fühlen, dass Bethesda sich mit dem Trailer offen gegen Nazis stellt und damit Werbung für Wolfenstein 2 macht, gibt es natürlich auch positive Antworten. Viele schreiben, dass sie sich das Spiel vorbestellen, da sie den Tweet so gut und gelungen finden.