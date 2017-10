Das Jump & Run Cuphead vom Entwickler Studio MDHR ist ohne Zweifel bockschwer, doch wie reagieren die Spieler auf die sicherlich in einigen Abschnitten frustrierende Herausforderung?

Am 29. September 2017 ist mit Cuphead ein äußerst schwieriges Abenteuer im Cartoon-Look der 30er Jahre erschienen, wie auch der Test: "Cuphead - Außen zuckersüß - Knallhart im Kern" unter Beweis stellt. Das Jump & Run lässt euren Protagonisten nur drei Treffer einstecken, bis der virutelle Bildschirmtod eintritt. Noch dazu kommt, dass ihr keine Möglichkeit habt die verlorene Gesundheit wieder aufzufüllen.

In den meisten Fällen scheinen die Spieler auf der Online-Vertriebsplattform Steam gut damit zurecht zu kommen. Cuphead wurde bei derzeit insgesamt 7.557 Nutzer-Reviews zu 96 Prozent positiv bewertet. Natürlich zeigen sich auch einige Nutzer nicht sehr von dem Schwierigkeitsgrad angetan und verleihen ihrer Frustration in den Steam-Reviews ausdruck. Einige dieser teils witzigen Steam-Reviews findet ihr in der Bilderstrecke.

In Cuphead bekommen die Protagonisten es mit dem Teufel zu tun und sind gezwungen Seelen zu beschaffen. Erschienen ist das Abenteuer für PC und Xbox One. Besitzer einer PlayStation 4 gehen leider leer aus.