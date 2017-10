Die Grafik in Videospielen wird immer besser: Mittlerweile gibt es knackscharfe Texturen, wunderschöne Licht- und Schatteneffekte, eine halbwegs realistische Wasserdarstellung und neuerdings auch schickes Laub. Besonders Star Wars Battlefront 2 macht in diesem Fall einiges her:

Am Wochenende haben Electronic Arts und Entwickler Dice die Pforten der Mehrspieler-Beta von Star Wars Battlefront 2 geöffnet. Neben hektischen Schlachten zu Land oder im Weltraum bietet der kommende Shooter außerdem Dice-typisch eine wunderhübsche Grafik, die sich vor allem in den opulenten Gebäuden der Naboo-Hauptstadt Theed widerspiegelt.

Dieses Video zu Star Wars Battlefront 2 schon gesehen?

Beeindruckende Technik hat jedoch auch schon der Vorgänger geboten, doch Star Wars Battlefront 2 ist in einer Sache deutlich überlegen: Überall auf Theed befinden sich kleine Vogelschwärme oder, passend zur aktuellen Jahreszeit, Laub, welches beständig vom Wind durchgewirbelt wird. Die Darstellung ist dabei so gut, dass es wohl aktuell das hübscheste Laub in der Geschichte der Videospiele ist. Egal ob es sich dabei um grüne, leicht gelblich oder ab und an sogar noch glimmende Blätter handelt, die dem ganzen Kriegstreiben eine fast schon beruhigende Ader geben.

News zu Games, Cheats, Konsolen & mehr! Jetzt direkt per WhatsApp auf dein Smartphone. Starte jetzt! 1 Klicke unten und speichere die Nummer als „Spieletipps”! 2 Schicke uns eine Nachricht mit dem Wort „Start”. +4915792391834

Allerdings ist nicht jeder von den dauerhaft umherfliegenden Blättern begeistert. In einem entsprechenden Reddit-Beitrag bemängeln Spieler, dass dadurch ein wenig die Übersichtlichkeit auf der Karte verloren geht. Außerdem wäre es doch besser, wenn Dice das Laub zugunsten einer höheren Spieleranzahl streichen würde.

Wie seht ihr das? Gefällt euch das Laub auf der Karte oder seid ihr ebenfalls der Meinung, dass es sich hierbei um verschwendete Ressourcen handelt? Und fallen euch Spiele ein, in denen das Laub ähnlich gut oder gar noch besser dargestellt wird? Verratet es uns in den Kommentaren!