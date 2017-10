Ein waschechtes Pokémon-Rollenspiel in 3D-Optik ist etwas, was sich wohl jeder Pokémon-Fan seit geraumer Zeit wünscht. Dem Traum kamt ihr ein wenig näher, als Tsunekazu Ishihara während des Nintendo Spotlights zur E3 2017 ein Pokémon-Rollenspiel für die Switch ankündigte. Zwar steht das Erscheinungsdatum noch in den Sternen, allerdings setzt dieses Fan-gemachte "Pokémon Rote Edition"-Remake hohe Maßstäbe.

Im Fan-Projekt Pokémon Origin beginnt eure Reise wie gewohnt als unerfahrener Trainer. Wieder habt ihr die Qual der Wahl: Glumanda, Schiggy oder Bisasam? Habt ihr euch entschieden, folgt euch euer Begleiter auf Schritt und Tritt:

Euer Pokémon befindet sich nicht im Pokéball, sondern steht euch zur Seite

Schöpfer des Spiels, das auf der Unreal Engine 4 basiert, ist der Portugiese Felipe Gouvea. Das wohl beste an dem Remake ist die neue Art der Kämpfe. Wilde Pokémon befinden sich frei sichtbar in der Spiel-Welt und können jeder Zeit angegriffen werden. Die Kämpfe finden in Echtzeit statt, somit habt ihr die vollste Kontrolle über die Angriffe und Bewegungen eures Pokémons.

Bisher befindet sich das Spiel in der Entwicklung, so dass ihr nur bis zur Arena in Marmoria City spielen könnt. Allerdings sieht die Zukunft nicht rosig aus, wenn ihr bedenkt, dass die Entwickler des Fan-Projekts Pokémon Uranium durch Nintendo gezwungen waren das Spiel aus allen Vetriebskanälen zu entfernen, was folglich das Ende bedeutete.

Pokémon Origin könnt ihr auch selbst auf eurem PC spielen. Die Download-Links befinden sich unter dem Video des Youtubers. Apropos Pokémon Rollenspiel: Schaut euch doch die 3 Dinge, die ein Pokémon-Rollenspiel unbedingt haben muss an!

Wenn ihr Pokémon Rot gespielt habt, dann schaut euch unbedingt den Trailer zum neuesten Pokémon-Film an:

Was haltet ihr von dem Fan-Spiel Pokémon Origins? Würdet ihr euch so ein ähnliches Spiel für die Nintendo Switch wünschen? Schreibt es uns in die Kommentare!