In Destiny 2 dürfen sich PvP-Spieler die Hände reiben: Seit gestern ist das "Iron Banner"-Event am Start, welches unter anderem Zugang zu neuen Rüstungen ermöglicht. Mit dabei ist ebenfalls Lord Saladin, der anscheinend in den letzten Wochen und Monaten einen Gefallen an Overwatch gefunden hat, wie seine Reaper-Imitation in Sekunde 15 offenbart:

(Quelle: Youtube, Wayne Ng)

Die Schlachten im Iron Banner gehören zu den beliebsten PvP-Aktivitäten der Destiny-Spieler. Der Grund dafür sind unter anderem die Rüstungsbelohnungen, die es nur exklusiv während des Events gibt. Außerdem werden die Gefechte von Lord Saladin höchstpersönlich kommentiert und dabei ist dem Spieler Wayne Ng ein ganz besonderes Easter Egg mehr oder weniger in den Schoß gefallen.

Als der Spieler in einer unglaublichen Runde 20 Tötungen erzielt hat, ohne dabei zu sterben, folgt nicht nur eine besondere Medaille, sondern auch eine Anspielung von Saladin auf den Overwatch-Charakter Reaper. Hier der Wortlaut: "Stirb! Stirb! Stir... Entschuldigt. Ich habe, äh, zu viele "Iron Banner"-Spiele gesehen. Wie spät ist es jetzt? Shaxx? Shaxx, bist du da? Kannst du mir ein Wasser besorgen? Hör auf zu schreien; es ist nur eine Frage. Ich bin nicht alt!"

Die Anspielung auf Overwatch ist sicherlich kein Zufall. Schließlich werden beide Multiplayer-Spiele von Activision-Blizzard vertrieben und die PC-Version von Destiny 2 erscheint sogar exklusiv im Battle.net von Blizzard. Nebenbei ist Synchronsprecher Keith Ferguson sowohl für Saladin, als auch für Reaper zuständig.

Übrigens ist es nicht die erste Anspielung auf Overwatch innerhalb von Destiny 2. Mit dem Granatenwerfer "Play of the Game" in Anlehnung an das gleichnamige Highlight-Feature von Overwatch und dem Scharfschützengewehr "Widow's Bite" (Widowmakers Gewehr heißt Widow's Kiss) existieren gleich zwei Waffen, die zeigen, dass sich Bungie und Blizzard gut miteinander verstehen.

Noch mehr spannende und/oder witzige Easter Eggs stellen wir euch in der Bilderstrecke vor. Eventuell seid ihr ja auch selbst schon auf die eine oder andere Anspielung gestoßen, ohne dass ihr sie bemerkt habt.