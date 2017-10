Eine der großen Neuerungen für WWE 2K18 hat 2K Sports direkt im Vorfeld der Veröffentlichung enthüllt: Eine deutlich bessere Grafik. Wer jedoch in Zeiten eines Mini NES oder Mini SNES auf hochauflösende Texturen und 3D-Zuschauer verzichten kann, dem greifen die Entwickler mit einem ganz besonderen Grafikfilter unter die Arme:

(Quelle: Youtube, Delzinski)

Pixelige Arenen, Wrestler und Zuschauer, die kaum voneinander zu unterscheiden sind: Der 8-Bit Grafikfilter von WWE 2K18 macht es möglich. Teilweise hat die Präsentation etwas von einem sehr alten TV-Trailer, da sämtliche Animationen und die Inszenierung nicht entsprechend angepasst sind. Noch immer wird das Spiel in 60 Bildern pro Sekunde wiedergegeben, was dem Grafikfilter einen sehr ungewöhnlichen Touch verleiht.

Dank der vielfältigen Editor-Möglichkeiten könnt ihr übrigens auch im 8-Bit Modus eine passende Arena erstellen, wie Youtuber Delzinski zeigt:

(Quelle: Youtube, Delzinski)

Neben der 8-Bit Darstellung bietet WWE 2K18 noch weitere Grafikfilter, darunter einen "Bad VHS"- und einen 1980-er-Filter. Da rückt doch ausnahmsweise die kontroverse Diskussion um die Wrestler-Wertungen ein wenig in den Hintergrund.

Das Wrestler-Aufgebot von WWE 2K18 kann sich auf jeden Fall sehen lassen, ob in hochauflösender Grafik oder in 8-Bit. Nahezu alle bekannten und erfolgreichen Wrestler sind mit an Bord, teilweise in unterschiedlicher Ausführung, wie unsere Bilderstrecke zeigt.