Quelle: Phawx / Neogaf

Ein Tüftler war es leid, die Hybrid-Konsole Nintendo Switch beim Spielen im Bett mit eigener Körperkraft zu halten. Deswegen hat er sich per 3D-Drucker eine Halterung ausgedruckt, die den Job für ihn erledigt – und ihm damit wohl gute Chancen auf den Preis des faulsten Menschen der Welt gibt.

Die Vorzüge der Nintendo Switch im Ankündgungs-Trailer:

Die noch junge Konsole Nintendo Switch ist unter anderem deshalb so ungemein erfolgreich, weil sie als Hybrid aus Heimkonsole und Handheld-Gerät daher kommt. Somit kann das Gerät quasi überall genutzt werden und erlaubt sogar bequeme Spiele-Sessions im Bett – wer das aber schon einmal gemacht hat, der weiß, wie gerne einem da die Arme wegschlafen.

Hier kommt der Neogaf-Nutzer Phawx ins Spiel. Auch er war der Meinung, dass es eine Methode geben muss, um das bequeme Spielen am bequemsten Ort der Welt noch bequemer zu gestalten. Deswegen hat der Tüftler eine Halterung entwickelt, die ein wenig wie eine Übergroße VR-Brille aussieht und das Switch-Tablet direkt vor dem Kopf des Nutzers fixiert.

Somit ist es möglich, auf dem Rücken oder auch der Seite liegend Nintendo Switch zu spielen, ohne selbst das volle Gewicht des Geräts mit den Händen halten zu müssen. Die können sich dabei ganz den federleichten Joy-Cons widmen, die dank kabelloser Verbindung in jeder erdenklichen Position gehalten werden können. Die Switch-Halterung lässt Platz für die wichtigsten Punkte, darunter die Lautstärkeregelung, der Kopfhörereingang, der Spielkarten-Slot und die Lüftung.

Phawx bietet die 3D-Dateien seiner Kreation zum Download an – wer also Zugang zu einem 3D-Drucker hat, darf sich das Gerät ebenfalls ausdrucken. Folgenden Disclaimer gibt euch der Hersteller noch mit auf den Weg: „Dieses Zubehör ist für faule Menschen!“ Da der Download aber anonym ist, wird euch sicherlich niemand verurteilen – außer vielleicht Familienmitglieder und Freunde. Aber was wissen die schon?