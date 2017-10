(Bildquelle: Devin Smith via endoflinedesigns.com)

Ob nun Destiny 2 oder Fifa 18: Immer wieder setzen die Konsolenhersteller passend zur Veröffentlichung eines großen Spiels auf ganz spezielle Controller-Designs. Es geht aber auch anders, wie der Modder Devin Smith zeigt. Statt einfach nur Verzierungen und eine andere Farbe auszuwählen, verändert er die Optik des jeweiligen Controllers sehr deutlich. Sein neuestes Werk beschäftigt sich mit The Elder Scrolls Online - Tamriel Unlimited:

(Bildquelle: Devin Smith via endoflinedesigns.com)

In diesem Falle hat er sich den Controller der Xbox One geschnappt und ihn mit viel Mühe und Auge für das Detail in eine Rüstung der Bretoner gesteckt. Dies macht sich vor allem an den metallenen Rüstungsplatten bemerkbar, sowie an den echten Leder-Armbändern, die sich an den unteren Seiten befinden.

Käuflich ist der Controller allerdings nicht, sondern ein echtes Unikat. Dies gilt auch für viele andere Controller, die Smith schon umgesetzt hat, unter anderem Werke zu Dishonored oder Gears of War, die sich absolut sehen lassen können. Mehr Infos zur Umsetzung findet ihr auf der Webseite endoflinedesigns.com.

Wer statt Verzierungen mehr Tasten und Feingefühl benötigt, der kann alternativ auf die High-End-Variante von Hersteller Nacon zurückgreifen. Ob sich das lohnt, verraten wir euch im Blickpunkt "Nacon Revolution Pro Controller 2: Was er kann, für wen er ist".

Ob Standard-Controller oder extremes Modding: Beide Varianten sind definitiv nutzbar. Ganz anders sieht es bei den Controllern aus, die wir euch in der Bilderstrecke vorstellen. Teilweise wird es ganz schön absurd.