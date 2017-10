Video: Die Evolution von Assassin's Creed

Nur noch ein paar Tage, dann kommt nach zweijähriger Pause ein neuer Teil der "Assassin's Creed"-Reihe in die Läden. Publisher Ubisoft verspricht viel frischen Wind und neue Ideen mit Assassin's Creed - Origins, ohne die große Vergangeheit gänzlich abzulegen.

Und dass diese Vergangenheit wirklich die Bezeichnung "groß" verdient, zeigt sich allein schon an den ausladenden Spielwelten, den weltweit ausgelegten Verschwörungstheorien und den zahlreichen großen Abenteuern, die die Protagonisten der Reihe bisher mit euch erlebt haben.

Wir haben uns die vergangenen zehn Jahre genauer angesehen und die Entwicklung der Reihe bis zum heutigen Tag für euch zusammengefasst. Viel Spaß!

Der neueste Teil der Reihe, Assassin's Creed - Origins, erscheint voraussichtlich am 27. Oktober 2017 für PlayStation 4, Xbox One und PC. Die Geschichte führt euch an die Anfänge der Assassinen-Gilde und ist im antiken Ägypten angesiedelt.