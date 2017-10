Obwohl der große Hype um Pokémon Go längst abgeebbt ist, gibt es immer noch genügend Spieler, die sich nahezu täglich auf die Jagd nach neuen Pokémon begeben. Einer von ihnen ist der IGN-Redakteur Andrew Goldfarb, der ein echter Fan des Mobile-Spiels ist. So sehr, dass er für ein Pokémon vor kurzem 1.750 Meilen, also umgerechnet rund 2.800 Kilometer nach Texas geflogen ist.

Goldfarb ist bei Pokémon Go von Anfang an dabei: Sein Pokédex ist nahezu vollständig ausgefüllt. Bevor er nach Texas geflogen ist, hat er 243 verschiedene Pokémon entdeckt und gefangen. Lediglich Mewtwo, welches aktuell nur via Einladung verfügbar ist und Suicune fehlen ihm noch. Letzteres wird voraussichtlich am 31. Oktober in Nord-Amerika zu fangen sein. Das 244. Pokémon ist hingegen nur in einer Region in den USA fangbar: Corasonn treibt sein Unwesen in den südlichen Staaten des Landes, genauer gesagt in Austin, Texas.

Da der IGN-Redakteur unbedingt seinen Pokédex füllen möchte, hat er vor kurzem einen Flug gebucht und ist in die Region gereist. Stundenlang habe er dort anschließend nach Corasonn gesucht, es aber einfach nicht gefunden. Erst nachdem sich Goldfarb zusammen mit seinen Begleitern für eine Pause entschieden hat, versuchte er es noch ein einziges Mal und hat dieses Mal Glück gehabt: Corasonn ist aufgetaucht und nun in der Sammlung des begeisterten "Pokémon Go"-Spielers.

Alleine wegen des Pokémons habe sich der Trip aber nicht gelohnt. Stattdessen, so Goldfarb in seinem Bericht, geht es auch darum, die Stadt mit Freunden und anderen Menschen zu erkunden und dabei Spaß zu haben. Kein anderes Spiel dieser Welt ermöglicht das für ihn und er glaubt, dass dies einer der Gründe ist, warum Pokémon Go so erfolgreich ist. Allerdings sollten Spieler ab und an die Augen vom Gerät nehmen, um etwaigen Gefahren in der echten Welt auszuweichen.

Und bald darf sich Goldfarb wieder auf die Socken machen: Gerüchten zufolge soll Entwickler Niantic mit dem kommenden Halloween-Update die Pokémon der dritten Generation einführen.

Nicht mehr lange, dann verschwindet in Europa das legendäre Pokémon Suicune. In unserer Bilderstrecke verraten wir euch, wie ihr die seltenen Pokémon fangt und euren Pokédex erweitert.