Das Bild der Nerd- und Gamer-Fraktion hat sich in den letzten Jahren deutlich geändert: Längst sind Videospiele in der Mitte der Gesellschaft angekommen und das Bild des einsamen, pickligen Typen, der in seinem Zimmer vor der Glotze hängt, ist eigentlich verschwunden. Eigentlich, denn die Discounter-Kette Aldi sieht das vielleicht noch ein wenig anders.

(Bildquelle: Aldi Life)

Atari-Controller in der Hand, vermeintlich dickglassige Brille im Gesicht und hier und da ein paar Pickel: Das einstige Klischeebild eines Videospielers ist bei Aldi wieder aufgetaucht. Genauer gesagt bei Aldi Life, dem digitalen Distributionsarm der Discounter-Kette, der neben Musik und Büchern neuerdings auch Videospiele verkauft. Demnächst sogar direkt im Laden eine spezielle PlayStation 4 anlässlich von Gran Turismo Sport.

Im Internet verkauft Aldi bislang nahezu ausschließlich PC-Spiele. Von der Atari-Fraktion keine Spur zu sehen. Warum dann also dieses merkwürdige, von eigentlich längst verloren geglaubten Klischees durchzogene Bild? Schließlich sind Videospieler längst nicht mehr einsam, wenn sie es denn überhaupt jemals waren: Immer mehr und immer öfters wird im Multiplayer-Modus gespielt, entweder mit- oder gegeneinander. Und in der Politik wird darüber verhandelt, ob der E-Sport bald als offizielle Sportart gilt.

Also lieber Aldi, lasst doch dieses veraltete Klischee in der Mottenkiste und orientiert euch daran, wie wir Gamer wirklich sind: Einfach nur Menschen, die sich ein gemeinsames Hobby teilen - ohne uns optisch beständig zu gleichen.

