PC-Gaming am Fernseher: Wie es geht und was ihr braucht

Konsolen sind für viele Gamer die einfachste und entspannteste Art zu zocken. Einfach den Controller in die Hand, die Konsole starten und los geht´s. Doch haben Konsolen natürlich auch ein paar Nachteile. So könnt ihr nicht die Grafikpracht genießen, die so viele Spiele bieten. Außerdem ist das Angebot an Games überschaubarer, als am PC und auch die Aufrüstbarkeit einer Konsole ist nicht möglich, wohingegen PCs problemlos aufrüstbar sind. Für alle Konsoleros, die einfach mehr wollen, zeigen wir hier, wie ihr mit einem PC auch an eurem Fernseher spielen könnt.

Vorwort: Kein Hate

Bevor wir mit unserem kleinen Überblick anfangen, möchten wir hier noch einmal deutlich betonen, dass wir hiermit nicht Konsolen dissen wollen. Wir möchten euch lediglich Alternativen aufzeigen und euch eine größere Bandbreite bieten, mit der ihr zocken könnt. Denn auch Konsolen haben ihre Daseinsberechtigung wie PCs.

Vom Konsolenformat bis zu Big-Tower

Möchtet ihr euch einen neuen PC für das Wohnzimmer bauen, dann habt ihr mehrere Möglichkeiten, denn PC-Gehäuse gibt es wie Sand am mehr. Von kompakten Formaten, die fast an eine Konsole herankommen bis hin zu riesigen Big-Towern. Aber auch kompakte Midi-Tower, die mit einem schlichten Design aufwarten könnten dem ein oder anderen gefallen. Wir zeigen euch hier drei Gehäuse unterschiedlicher Größen und Formate

Sharkoon CA-I

Das Sharkoon CA-I ist nicht nur ein besonders kompaktes, sondern auch ein sehr schlichtes und unauffälliges Gehäuse. Für nur 55 Euro bekommt ihr reichlich Platz für aktuelle Top-Performance. Zwar solltet ihr darauf achten, dass ihr nicht unbedingt einen i7 mit einer GTX 1080 Ti paart, denn hierfür wäre das Gehäuse kühltechnisch nur bedingt zu empfehlen, aber mit einem schnellen Ryzen 5 1600X sowie einer GTX 1060 kommt ihr voll auf eure Kosten. Die Grafikkartenlänge darf dabei 20,7cm nicht überschreiten. Empfehlen können wir hierfür die Zotac GTX 1060 Mini.

Bildquelle: Sharkoon

Fractal Design Define C

Ihr wollt dicke Performance, aber der PC darf trotzdem nicht zu auffällig im Wohnzimmer sein? Dann ist das Fractal Design Define C perfekt für euch geeignet. Es ist ein besonders kompaktes Midi-Case, in das ihr ein ATX-Mainboard, extrem lange Grafikkarten sowie eine 240mm Wasserkühlung platzieren könnt. Dank weiterer Lüfter in der Front und auf der Rückseite ist für die Kühlung stets gesorgt. Die schlichte und stylische Front passt sich dabei jedem Wohnzimmer perfekt an.

Bildquelle: Fractal Design

Phanteks Enthoo Primo

Ok, manch einer von euch macht sein Wohnzimmer sicherlich auch zur ultimaten Gamer-Höhle und will dabei auch nicht auf SLI oder Custom-Wasserkühlungen verzichten. Dafür ist das Phanteks Enthoo primo perfekt geeignet. Schick, Schlicht und trotzdem mit reichlich Platz für Multi-GPU-Systeme.

Bildquelle: Caseking

Leistung die ihr benötigt

Welche Leistung ihr benötigt kommt am Ende darauf an, welchen Fernseher ihr besitzt, denn am Ende ist euer TV auch nur ein großer Monitor. Solltet ihr einen normalen FHD-Fernseher besitzen, dann reicht ein PC mit einem Ryzen 1600X/Core i5 7600 sowie einer Geforce GTX 1060 aus. Mit dieser Kombination könnt ihr alle aktuellen Games auf hohen bis maximalen Einstellungen und FullHD zocken. Nutzt ihr allerdings einen 4K-TV und möchtet diese Auflösung auch in Games genießen, dann sollte es mindestens eine Geforce GTX 1080 gepaart mit einem i7 7700 oder einem Ryzen 1700 sein. Die UHD-Auflösung fordert Unmengen an Rechenleistung der Grafikkarte.

Hier im Bild: Eine Zotac Geforce GTX 1080 Ti Mini

ACHTUNG: Fernseher besitzen keine DisplayPort Ausgänge für den reibungslosen Betrieb einer 4K-Auflösung mit 60FPS+. Hierfür muss euer Fernseher über einen HDMI 2.0 Ausgang verfügen, denn nur dieser ist in der Lage die hohe Auflösung mit 60Hz darzustellen.

Zubehör auf das ihr nicht verzichten könnt und solltet

Was ihr für den Betrieb am Fernseher unbedingt benötigt ist ein ausreichend langes HDMI-Kabel zum Fernseher, das ihr bei Amazon oder jedem Elektronikfachmarkt erhaltet. Erleichtern könnt ihr euch die Bedienung des PCs dann mit einer kabellosen Tastatur, die auf der rechten Seite eine Touch-Oberfläche besitzt, mit der ihr die Maus steuern könnt. Diese Tastaturen erleichtern euch den Umgang mit dem PC ungemein. Je nach Spiel, das ihr auf eurem neuen PC zocken möchtet, solltet ihr euch auch einen Controller anschaffen. Besonders empfehlenswert sind hier die Original Xbox-Controller, die nicht nur eine angenehme Haptik besitzen sondern auch angenehm einzurichten sind.

Gadgets, die euch das Leben erleichtern

Couchgaming ist eine coole Geschichte, wenn ihr mit einem Controller Games wie Assassins Creed - Origins oder Witcher 3 spielen möchtet. Shooter lassen sich aber nach wie vor am besten mit der Maus und der Tastatur spielen. Auch Strategiespiele und Aufbaugames sind mit einer Maus stets angenehmer. Dafür solltet ihr euch Gadgets wie den Nerdytec Couchmaster oder das Roccat Sova einmal ansehen. Letzteres ist eher für kurze Zocksessions, während der Couchmaster eine wahre Offenbarung für den Gamer ist, der auch gerne einmal drei, vier und mehr Stunden vor dem PC verbringt. Nützliche Aufbewahrungstaschen und Ablagemöglichkeiten sorgen dabei für den nötigen Comfort. Lediglich auf Toilette solltet ihr noch gehen, wobei findige Bastler hier sicherlich auch eine Möglichkeit finden sollten.