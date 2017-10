Boyfriend Dungeon: In diesem Spiel müsst ihr eure Waffe daten

Wer kennt es nicht? In einem Spiel findet ihr eine richtig gute Waffe, die euch über zahlreiche Level und Stunden lang begleitet. Sie wird fast zum treuen Freund, während ihr euch durch reihenweise Gegner prügelt, aber am Ende des Tages ist es doch nur eine Waffe, die nicht mit euch reden kann. Der Boyfriend Dungeon will hier Abhilfe schaffen und verbindet den klassischen Dungeon-Crawler mit einer Dating-Simulation.

Das Genre der Dating-Simulationen hat schon das eine oder andere Kleinod hervorgebracht, wie etwa zuletzt Dream Daddy. Entwickler Kitfox Games möchte nun den nächsten Schritt wagen und vermischt dafür zwei Genres, die sonst eigentlich sehr unterschiedlich voneinander sind.

In erster Linie erkundet ihr in Boyfriend Dungeon verschiedene, zufallsgenerierte Gebiete, tötet Monster und seid immer auf der Suche nach besserer Beute, allen voran Waffen. Diese entpuppen sich jedoch nicht nur als weiteres Kriegsgerät, sondern unter ihrer Haube versteckt sich eine echte Person mit Gefühlen und Interessen.

An diesem Punkt kommt der "Dating Simulator"-Aspekt von Boyfriend Dungeon zum Einsatz: Um die Waffe zu verbessern, damit ihr die nächste Dungeon-Stufe erreicht, müsst ihr euch auf ein Date mit der jeweiligen Waffe beziehungsweise mit der Person einlassen. Diese Dates können außerhalb des eigentlichen Dungeons stattfinden und verraten euch mehr über die Interessen eures neuen Begleiters. Nun liegt es an euch, diese Vorlieben zu erfüllen und sich mit der Waffe besser anzufreunden.

Der interessante Genre Mix befindet sich aktuell noch einer frühen Entwicklungsphase. Wenn alles gut geht, dann soll Boyfriend Dungeon voraussichtlich 2019 erscheinen.

