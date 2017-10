Nachdem großen Erfolg von Zelda - Hyrule Historia veröffentlicht der Verlag Dark Horse im kommenden Jahr die nächste Ausgabe der Enzyklopädie rund um die "The Legend of Zelda"-Reihe. Die The Legend of Zelda - Encyclopedia wird dieses Mal sogar in einer ganz besonderen Deluxe-Edition erscheinen, die vor allem Nostalgiker besonders freuen wird, wie Kotaku berichtet.

(Bildquelle: Kotaku)

Die Deluxe-Edition des Buches erhält eine typisches NES-Cartridge-Optik. Genauer gesagt ist das Design an die Spielkasette des ersten The Legend of Zelda angelehnt und mit detailverliebter Gravur versehen. Zudem wird das Buch in einer Hülle verkauft, die ebenfalls an die Zeiten des Nintendo Entertainment Systems erinnert.

Dieses Video zu Zelda - Breath of the Wild schon gesehen?

Und falls ihr aufgrund der digitalen Zeit das Lesen eines Buches verlernt habt, findet ihr im Inneren der Verpackung eine Anleitung, die euch die wichtigsten Schritte noch einmal erklärt. Fans, die jedoch bereits die beiden vorherigen Bücher Hyrule Hystoria und Arts & Artifacts gekauft haben, stehen jedoch mit der Deluxe Edition vor einem Problem.

News zu Games, Cheats, Konsolen & mehr! Jetzt direkt per WhatsApp auf dein Smartphone. Starte jetzt! 1 Klicke unten und speichere die Nummer als „Spieletipps”! 2 Schicke uns eine Nachricht mit dem Wort „Start”. +4915792391834

Die Standard-Ausgabe der The Legend of Zelda - Encyclopedia passt von der blauen Optik her perfekt zu den beiden Vorgängern (grün und rot). Die Deluxe-Edition würde im Regal also ganz besonders herausstechen. Eine schwierige Entscheidung, für die Fans noch bis zum 24. April 2018 Zeit haben.

Die "The Legend of Zelda"-Reihe hat schon ein paar Jahrzehnte auf dem Buckel und Protagonist Link einige Abenteuer erlebt. Die besten Spiele rund um Hyrule stellen wir euch in der Bilderstrecke vor.