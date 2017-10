Was ist es, das uns immer wieder nach Tamriel, Azeroth oder eine der vielen virtuellen Welten zieht? Spiele sind nur ein Hobby, aber sie sind auch ein Thema, das die Welt in zwei Lager teilt: Wir und die anderen. Auch Anime spaltet die Menschen und ist ähnlich klischeebelastet. In einer meiner liebsten Serien sitzt eine zusammengewürfelte Gruppe von Spielern in einem MMORPG fest und nein, es ist nicht Sword Art Online.

Log Horizon nennt keinen Grund, warum das Videospiel plötzlich zur Realität wird, es gibt auch kein konkretes Ziel vor, wie die Spieler wieder entkommen können und der Tod hat scheinbar keine Konsequenzen. In dieser Serie geht es hauptsächlich darum, wie die Charaktere mit dieser außergewöhnlichen Situation umgehen.

Das Intro von Log Horizon gibt einen kleinen Ausblick darauf, wie die Serie aussieht: (Quelle: YouTube, OP/ED World)

Manche sind begeistert, andere verängstigt und wieder andere machen einfach weiter als wäre nichts geschehen. William Massachusetts gehört in die letzte Kategorie. Er ist ein Legolas-Verschnitt, Anführer einer Raid-Gilde und wie sich in der zehnten Folge der zweiten Staffel zeigt, auch ein ziemlich beeindruckender Redner.

Die gesamte Episode ist quasi eine ausführliche Antwort auf die Frage "Warum spielen wir?", verpackt in eine motivierende Ansprache, nachdem seine Gruppe wieder und wieder besiegt wurde. "We’re idiots who wasted our time on something as pointless as a game."- Wir sind Idioten, die ihre Zeit auf so etwas Nutzloses wie dieses Spiel vergeudet haben. Das wurde ihm immer wieder eingetrichtert und er weigert sich diese Menschen gewinnen zu lassen, indem er alle Anstrengungen der Gilde als nutzlos bezeichnet und aufgibt.

“We love games. We chose this. There are some things you just can’t give up.”

Wir lieben Spiele. Wir haben uns das ausgesucht. Es gibt ein paar Dinge, die man nicht einfach aufgeben kann.

“We may be maggots, losers who got beat… but I won’t let anyone, not even God, tell me it was a waste.”

Vielleicht sind wir Maden, besiegte Verlierer ... aber ich lasse mir von niemandem, nicht einmal Gott, sagen, dass es eine Verschwendung war.

“So what if it’s just bits on a server? They matter. I’ve decided they matter. And I’ve decided that they’re wonderful, glorious things!”

Was soll's, wenn es nur Bits auf einem Server sind? Sie haben Bedeutung. Ich habe beschlossen, dass sie etwas bedeuten. Und ich habe entschieden, dass sie wunderbar und herrlich sind.

“It doesn’t matter if it’s a toy, or it’s all fake. We think it’s amazing. We’ve decided to spend our time on it. So it’s real!”

Es ist egal, ob es ein Spielzeug ist oder dass alles nicht real ist. Wir denken, dass es fantastisch ist. Wir haben uns entscheiden Zeit damit zu verbringen. Also ist es echt!