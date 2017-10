Im April verkaufte ein 27 Jahre alter Mann aus Hagen seine PlayStation 4 und mehrere Spiele an eine junge Interessentin. Nach der Übergabe des Spielepakets, buchte sie die vereinbarte Summe jedoch einfach wieder zurück. Der Schaden beläuft sich auf 535 Euro.

Viele Leute trennen sich inzwischen von ihren aktuellen Konsolen. Dabie war das Interesse zum Verkaufsstart noch immens, wie ihr in diesem Videos sehen könnt:

Ebay, Shpock und Co. bieten den Nutzern eine Plattform, um ihre alten Sachen schnell an den Mann oder die Frau zu bringen. Auch ein 27-Jähriger Mann aus Hagen benutzte im April eine der Internetplattformen, um seine PS4 mit dazugehörigen Spielen zu veräußern. Am Ende erhielt eine junge Frau den Zuschlag für das Spielepaket.

Nachdem die vereinbarten 535 Euro auf das Konto des Verkäufers überwiesen wurde, holte die Frau die Konsole und die Spiele persönlich ab. Nun stellte der Verkäufer jedoch fest, dass der komplette Betrag inzwischen wieder von der Käuferin zurückgebucht wurde und er mit leeren Händen dasteht. Diesen Vorfall meldete er dann der Polizei. Da die Überweisung anscheinend über ein gehacktes Konto durchgeführt wurde, konnte die Täterin bislang noch nicht identifiziert werden. Zum Glück hielt der junge Mann die Übergabe mit einem Foto fest, auf dem die Käuferin klar erkennbar ist. Nach der Frau wird nun gefahndet.

Wer nützliche Informationen zum Aufenthaltsort der Frau hat, kann diese per Telefon an die Polizei weiterleiten. Die entsprechende Nummer findet ihr auf der Webseite der offiziellen Pressemitteilung.

Zum Glück läuft der Verkauf über Internetplattformen in der Regel anders ab. In unserer Bilderstrecke zeigen wir euch eine riesige Spielesammlung, welche ihren Besitzer via ebay wechselte:

Hoffentlich kann die Polizei die Frau schnell ausfindig machen. Habt auch ihr schon einmal schlechte Erfahrungen auf Online-Auktions-Plattformen gemacht? Teilt sie mit uns in den Kommentaren.