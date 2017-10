Üblicherweise spielt ihr in allen Fifa-Teilen, wie auch FIFA 18, Profi-Fußballer. Einer der schlechtesten spielbaren Fußballer ist allerdings gar kein richtiger Profi. Und das habt ihr dem Verein FC Erzgebirge Aue zu verdanken. Wie es ein Zeugwart in den das Spiel schaffte, verraten wir euch.

Die wohl niedrigste Bewertung, mit der ein Spieler in Fifa 18 eingestuft werden kann, ist 46. Aktuell besitzen nur zehn Spieler diesen Wert. Einer von ihnen ist, laut eines Berichts, der im online-Magazin Kotaku erschien, Tommy Käßemodel. Dieser ist allerdings kein Fußballspieler, sondern Zeugwart beim FC Erzgebirge Aue.

Quelle: http://www.futhead.com/18/players/41659/tommy-kaemodel/

Um eine Richtlinie der Deutschen Fußball Liga zu erfüllen, nahm der Verein Käßemodel kurzerhand unter Vertrag. Diese besagt nämlich, dass jedes professionelle deutsche Fußball-Team mindestens vier Spieler im Kader haben muss, die im Alter von 15 bis 21 Jahren für den Verein spielberechtigt waren. Da sich von diesen nur drei im Verein befanden, schaffte es Käßemodell so in den Verein, ohne jemals wirklich zu spielen.

Käßemodel befindet sich schon seit 2016 im Verein. In einem Interview mit Tag24.de äußerte sich Ex-Coach Pavel Dotchev zum Einsatz des Zeugwarts: "Wir standen mit dieser Personalie etwas unter Druck. Er erfüllte die Bedingungen. Warum sollten wir das nicht für uns nutzen?". Wo er Recht hat, hat er Recht.

Hier erfahrt ihr, was Profi-Fußballer eigentlich von ihren Werten halten. Der FC Erzgebrige Aue ist ebenfalls vertreten:

Ob mit der Aufstellung in Fifa 18 ein Traum für den Zeugwart Tommy Käßemodel in Erfüllung gegangen ist, bleibt unklar. Wie findet ihr die Lösung des Vereins? Schreibt es uns in die Kommentare!