Video: Die Evolution von Wolfenstein

Dass die Geschichte der Wolfenstein-Spiele von Verboten und Indizierungen überschattet ist, war uns klar. So richtig schmerzhaft zu Bewusstsein kam uns das erst als wir beschlossen haben: "Hey, machen wir doch ein Evolutions-Video zu Wolfenstein!"

Nun, seht selbst:

Das kommende Wolfenstein 2 - The New Colossus dürfte sich in die löbliche Linie der Wolfenstein-Spiele einreihen, die ihr nur mit minimalen grafischen Veränderungen problemlos hierzulande erstehen und spielen könnt. Hoffentlich bleibt das auch in Zukunft so!