Das Pikachu-"Nintendo 64". 29 Zentimeter pure Freude. Bis heute bin ich mir sicher, dass mich keine Konsole so schnell wieder erobern kann. Warum, verrate ich euch.

Wenn ihr etwas Nostalgie braucht, dann schaut euch das deutsche Werbevideo für das Nintendo 64 an:

Tief in meinem Keller fand ich einen Schatz aus vergangenen und glücklichen Jahren. Das Pikachu-"Nintendo 64". Und zu aller Freude funktionierte es sogar. In der besten Konsole überhaupt, steckte eines der besten Spiele überhaupt: Pokémon Snap. Es gibt allerdings verschiedene Faktoren, die diese Konsole für mich so einzigartig machen.

Das Design

Schaut euch nur diese Kurven an! Und das beste: Schaltet ihr die Konsole an, leuchten Pikachus Wangen. Auf der linken Seite seht ihr den Ein-/Ausschalter in der Form eines Pokéballs.

Quelle: http://retrogamerblog.com/

Ash sagt nicht nur Pikachu, was es tun soll, sondern nun auch euch: "Press here to reset!". Wenn ihr auf Pikachus rechten Fuß drückt, könnt ihr die Konsole resetten. Passend dazu, gibt es noch einen Controller im Pokémon-Design. Die japanischen Gehäuse waren übrigens hell-blau oder orange. Tatsächlich glaube ich, dass mich eine Pikachu-"Nintendo Switch" schlussendlich davon überzeugen würde, mir eine zu kaufen ...

Etwas zerkratzt, funktioniert der Controlller noch einwandfrei.

Die Spiele für die Nintendo 64

Im Allgemeinen, hatte die Nintendo 64 viele tolle Spiele, die mich geprägt haben und mir unmengen an Spielspaß mit meinen Freunden und meiner Schwester gebracht haben. Abgesehen von The Legend of Zelda - Majora's Mask oder Pokémon Stadium, hat es mir ein Spiel besonders angetan: Pokémon Snap. Mir ist bis heute unklar, wie nach 17 (!) Jahren kein weiterer Teil folgen konnte.

Wahrscheinlich gehöre ich zu den wenigen, die so sehr in diese Konsole vernarrt sind. Meine Liebe zu Pokémon und zur Nintendo 64 machen die Pikachu-Version allerdings für mich persönlich zur besten Konsole überhaupt.

17 Jahre später, gibt es keine coolere Konsole für mich, als das Pikachu-"Nintendo 64". Habt ihr eine Konsole, die nichts toppen kann? Schreibt es uns in die Kommentare!