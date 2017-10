In The Legend of Zelda - Breath of the Wild hat sich eine neue Trendsportart entwickelt, in der es darum geht, Yiga-Bandenmitglieder so schnell und kreativ auszuschalten, wie möglich. Die Videos sind mitunter spektakulär und äußerst witzig.

Der Trailer zu The Legend of Zelda - Breath of the Wild

Inzwischen ist das überaus erfolgreiche The Legend of Zelda - Breath of the Wild knapp acht Monate alt – doch noch immer weiß das „Open World“-Spiel aus dem Hause Nintendo zu begeistern. Nachdem Spieler also fast ein Dreivierteljahr Zeit hatten, alle Geheimnisse und Kniffe des neusten Hyrule-Abenteuers zu entdecken, hat sich nun eine neue Sportart unter Spielern etabliert, wie die englischsprachige Webseite Polygon berichtet.

Bei dieser Sportart geht es offenbar um das möglichst kreative Ausrotten der Mitglieder der Yiga-Bande – jene Anhänger des finsteren Oberschurken Ganon, die Link auf seinen Reisen regelmäßig auflauern und versuchen das Leben schwer zu machen. Da sie zumeist aber erst in Verkleidung eines harmlos aussehenden Hyrule-Bewohners auftauchen, hat Link theoretisch Zeit, entsprechende Vorbereitungen zu treffen, wenn er etwas ahnt. Und das hat ein japanischer Spieler mit Bravour gemacht.

Dieses, mit Tausenden „Gefällt mir“-Angaben und „Retweets“ honorierte Video, war offenbar der Startschuss für besagte Sportart. Und auch die seitdem eingereichten Videos sind großartig.

The Legend of Zelda - Breath of the Wild in unserer Bildergalerie

Ob mit Feuer, Pfeilen oder fliegenden Kisten – kreative Spieler zeigen aktuell, wie kurz die Lebensspanne eines sich gerade offenbarten Yiga-Kämpfers ausfallen kann, wenn man entsprechende Vorbereitungen trifft. Herrlich!