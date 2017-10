Fütter mich! Spiel mit mir! Hab mich lieb!

Die 90er Jahre haben angerufen, sie wollen ihre Tamagotchis zurück. Aber wer eines der limitierten, virtuellen Haustiere ergattern konnte, gibt es jetzt vermutlich nicht mehr her!

Vor 20 Jahren kamen die bunten Plastikeier nach Deutschland. Der Name ist übrigens eine japanische Wortschöpfung aus tamago (dt. Ei) und "wotchi" vom englischen Wort watch. Wir haben also der Bezeichnung nach mit einer Eieruhr gespielt. Für alle, die zu jung sind oder es tatsächlich irgendwie geschafft haben dem Wahnsinn zu entkommen: Ein Tamagotchi ist ein virtuelles Haustier, das gefüttert, geputzt und bespaßt werden muss – rund um die Uhr! Wer seinem digitalen Schützling nicht die notwendige Aufmerksamkeit zukommen ließ, wurde mit dessen Ableben bestraft.

Um diese sechs Kreaturen könnt ihr euch auf dem 16x16 Pixel großen Bildschirm der neuen Geräte kümmern.

Bei mir hat das arme Tierchen zugegebenermaßen mehr als einmal das Zeitliche gesegnet. Gott sei Dank gab es den Reset-Button! Damals war dieses Konzept absolut revolutionär und der digitale Schlüsselanhänger in Form eines Plastik-Eis wanderte millionenfach über Ladentheken auf der ganzen Welt. Heute ist das Spielprinzip ein alter Hut, der sowohl in seiner Urform wie auch als App für das Smartphone mittlerweile unzählige Male kopiert wurde.

Liebenswerte, piepsende Nervtöter

Für mich kam allerdings keiner der Klone an das Orginal heran. Anfang des Jahres brachte Hersteller Bandai Namco in Japan eine Neuauflage der kultigen Teile auf den Markt. Zuerst kamen nur die Japaner in den Genuss der piepsenden Nervtöter, wie sie meine Tante immer nannte. Um selbst Besitzer eines Tamagotchis zu werden, braucht ihr Glück und müsst einen Zwanziger übrig haben. Seit dem 23. Oktober gibt es sie exklusiv bei Müller. Die limitierte Auflage geht sehr schnell weg und ist online momentan sogar ausverkauft. Viel mehr als ein interaktiver Schlüsselanhänger ist die erhältliche Mini-Variante allerdings nicht.

Die japanische Werbung für das wiederkehrende Kultobjekt, das Vorschaubild zeigt allerdings die Ur-Version:

Optisch unterscheidet sich das Gerät kaum vom Orginal, pixeliger LCD-Bildschirm inklusive. Der große Unterschied ist, dass die in sechs Farben erhältlichen Eier nur noch halb so groß sind wie früher und einige Funktionen eingebüßt haben. Bei der Chibi-Version fallen ausgerechnet die Spiele weg.

Die Idee für die Tamagotchis hatte übrigens die damals 30-jährige Aki Maita. In den häufig engen Großstadtwohnungen Japans ist kein Platz für Haustiere und sie wollte Kindern eine Alternative bieten. Ich hatte das Glück mit Meerschweinchen, Katzen und Hunden aufzuwachsen, aber mein virtuelles Tierchen lag mir dennoch am Herzen. Meine Eltern hätten das Ding samt des Furbys meines Bruders vermutlich gern in die hinterste Ecke des Kellers verbannt. Aber nicht mit uns!

Schlüsselanhänger oder App

In einigen Schulen waren die Plastikeier sogar auf der schwarzen Liste, weil sie als zu große Ablenkung eingestuft wurden. Heute wären die Lehrer vermutlich froh, wenn ihr euch um euer Tamagotchi kümmern würdet statt dem noch einnehmenderen Smartphone eure Aufmerksamkeit zu widmen. Wobei das eine das andere nicht ausschließt. Für knapp 4,50 Euro könnt ihr euch auch die "Tamagotchi Classic"-App herunterladen, die das Ur-Tamagotchi emuliert. Die Steuerung ist hier einfacher, denn zumindest für mich als Kind waren die drei Knöpfe immer etwas verwirrend.

Spätere Generationen hatten mehr Funktionen und waren in Farbe. Die Tierchen konnten sogar heiraten, Kinder bekommen und arbeiten gehen.

Wie oft mein digitales Haustier gestorben ist weiß ich gar nicht mehr, aber ich erinnere mich noch, dass ich beim ersten Mal wirklich traurig war. Irgendwann war ich nur noch genervt davon, dass mitten in der Nacht das Gepiepse losging und habe das Ding einer Freundin geschenkt. Vermutlich ereilt die Neuauflage irgendwann ein ähnliches Schicksal, vor allem wegen der eingeschränkten Funktionen, aber momentan genieße ich dennoch das Leben einer Tamagotchi-Mama. Nostalgie ist was Feines.