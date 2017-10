Tribute-Songs: Die Faszination, die Hits, die Macher

Früher hat es gepiept, wenn bei Pong der Ball auf den Schläger traf. Heute füllen Aufführungen von Videospiel-Soundtracks ganze Konzerthallen. Und auch die Fans liefern fleißig Nachschub für eure Playlists.

Die ersten richtigen Videospiele waren grafisch minimalistisch und von toller musikalischer Untermalung war damals kaum zu träumen. Heute sind die Soundtracks für viele Spieler sogar noch wichtiger als die optische Darstellung oder zumindest gleichwertig. Die richtigen Noten sorgen für eine optimale Stimmung, die Dialoge oder bestimmte Szenen nochmal um ein vielfaches eindrücklicher machen. Einige Entwickler gehen sogar so weit, dass sie Lieder mit Text einbauen, die häufig untrennbar mit dem jeweiligen Spiel verbunden sind. Ein Beispiel dafür ist "Still Alive", in dessen Genuss Spieler während der Credits von Portal kamen.

Auch in Portal 2 erwartete euch am Ende ein Lied. Hier die rockige Version von "Want you gone" von Nathan Sharp: (Quelle: Youtube, Nathan Sharp - NateWantsToBattle)

Vielen reicht das bloße Hören der Melodien nicht, die jemand anderes für ihre Lieblingsspiele komponiert hat. Sie wollen selbst ran und YouTube bietet ihnen dafür eine optimale Plattform. Natürlich gibt es zwischen den Millionen von Videos viele schief eingesungene Cover-Versionen, aber auch qualitativ hochwertige, eigens komponierte Stücke sind problemlos zu finden. Wir haben einen Blick oder eher ein Ohr auf Songs geworfen, mit denen Spieler ihre Favoriten ehren. Zusätzlich haben wir uns auch mit den beiden deutschen YouTuberinnen Lara Loft und Bina Bianca über das Thema unterhalten.

Faszination für Fans

Solche Tribute-Songs erzählen teilweise oft ähnlich wie Fanfictions oder Fanart abgewandelte Geschichten aus dem Spiel, denken Ansätze weiter oder versuchen ein bestimmtes Gefühl, dass sie mit dem Spiel verbinden wiederzugeben. Für die Entwickler ist es natürlich zusätzlich eine große Ehre, wenn jemand mit viel Mühe ihrem Spiel einen Tribut widmet, und zusätzlich bekommen diese Spiele so natürlich auch noch eine Menge Werbung. In einem Lied von Random Encouters über das Indie-Horrorspiel Bendy and the Ink Machine leiht Matpat von Game Theory dem kleinen Tintenteufel seine Stimme.

Wer sich im dritten Kapitel des Spiels für den Teufelsweg entscheidet, kann dem Stück im Zeichenraum über das Radio lauschen: (Quelle: Youtube, Random Encounters)

Binas Ziel ist es, bei solchen Liedern dem Hörer das Gefühl zu geben, das Spiel nochmals zu erleben. "Das könnte so in den Soundtrack, ist dabei das größte Kompliment, das man mir machen kann." Lara hat ähnliche Ansprüche: "Für mich ist es eine Herausforderung, die Stimmung und die Story eines Spiels in einem Song so zusammenzufassen, dass man es auch ohne den Videotitel direkt erkennen kann." Beeindruckt sie die gesamte Kulisse eines Spiels, hat sie einfach den Drang selbst etwas beizusteuern. So kommen die Fans in den Genuss neuer Melodien und können ganze Playlists mit Liedern über ihre Lieblingsspiele füllen.

Wollt ihr selbst ran?

Alle unter euch mit musikalischen Ambitionen sollten jetzt gut aufpassen, denn Bina und Lara haben dazu ein paar Tipps für euch.

Bina legt euch Folgendes ans Herz:

"Das Wichtigste ist wohl, dass man einfach anfängt. Wenn man die Musik fühlt und den Text so meint, wie man sich gefühlt hat, kann man nicht viel falsch machen. Was ich überhaupt nicht mag, sind Texte, die universell eingesetzt werden könnten. Ich will keinen nächsten Pop-Song, es sollte schon genug Zugang zum Spiel haben. Wenn man all das ehrlich meint, kann man nicht viel falsch machen. Der Hörer wird merken, wo viel Herz drin steckt und wo nicht."

Lara empfiehlt euch vor allem auf das Feedback anderer zu hören und sagt zusätzlich: