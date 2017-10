Das "League of Legends"-Team Newbee hat seinen Vertrag mit dem Profispieler Li "Vasilii" Wei Jun aufgelöst. Grund für den Rauswurf ist Vasiliis Ausraster in einem seiner letzten Livestreams, der mit einem Polizeieinsatz endete.

Das Esport-Team Newbee hat sich entschieden ihren Vertrag mit ihrem Spieler Li "Vasilii" Wei Jun zu beenden. Dem League-of-Legends-Profispieler gingen anscheinend in einem seiner letzten Livestreams die Pferde durch, wie ihr in diesem Video sehen könnt:

kleiner Tipp! Dreht vorher die Lautstärke runter

Grund für den kolossalen Ausraster scheint eine Unterhaltung mit seiner Freundin zu sein. Laut einem Reddit-Nutzer, weist ihn seine Freundin darauf hin, dass er das Spiel in ihren Augen viel zu ernst nehme und die Leute in seinem Chat, die Schlechtes über ihn schreiben, einfach ignorieren soll.

Der gut gemeinte Ratschlag seiner Freundin bringt bei Vasilii jedoch das Fass zum Überlaufen. In seiner Wut wirft er seinen Schreibtisch um und fängt an seine Freundin anzubrüllen und droht sogar sie umzubringen, während er weiterhin in der Wohnung randaliert. Da seine Freundin, laut dem Reddit-Nutzer, ihn an einer Stelle fragt, warum er sie deswegen schlägt, liegt die Vermutung nahe, dass Vasilii wirklich seine Hand gegen seine Freundin erhoben hat.

Kurz nach dem Vorfall soll der Streamer dann von der Polizei, wegen des Verdachts auf häusliche Gewalt, abgeführt worden sein.

Vasilii wirft ein schlechtes Licht auf die Profi-Szene von League of Legends. Eigentlich könnt ihr von den Profis noch einiges lernen, wie diese Bilderstrecke beweist:

Was sagt ihr zu dem Vorfall? Denkt ihr, dass der Profispieler wirklich seine Freundin geschlagen hat? Seid auch ihr schon mal beim Zocken so richtig ausgerastet? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.