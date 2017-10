Halloween steht vor der Tür! Zur gruseligsten Zeit des Jahres starten auch wieder unzählige Sales, bei denen ihr massig Geld sparen könnt. Auch im Angebot - Resident Evil 7. Ein wunderbare Neuauflage der Serie, welche sich wieder auf seine Stärken besinnt.

Der Trailer bietet euch einene ersten Eindruck vom Spiel:

In dieser Reihe möchten wir euch jede Woche ein Spiel vorstellen, das ihr perfekt am Wochenende zocken könnt. Das kann verschiedene Gründe haben: Ein Angebot, ein zeitlicher Anlass oder eine persönliche Anekdote eines Redakteurs. Wir hoffen, dass ihr dadurch selbst einen Zugang zu diesen schönen Spielen finden könnt.

Sind wir mal ehrlich - auch wenn Resident Evil 5 und Resident Evil 6 bestimmt einige Fans haben, sind die beiden Teile doch eher die schwarzen Schafe in der "Resident Evil"-Familie. Statt Survival-Horror gibt es hier eher brachiale Action und stumpfe Ballerei.

Dann erschien Resident Evil 7 und sorgte bei Fans der alten Teile für ein strahlendes Lächeln. Statt stumpfem Geballer und linearen Levelschläuchen, setzt der neue Teil der Reihe wieder auf alte Stärken. Obwohl ihr eure Spielfigur jetzt aus der Ego-Perspektive spielt, bedient sich das Spiel ansonsten eher vertrauten Mechaniken.

Euch steht ein großes Anwesen zur freien Erkundung zur Verfügung, das sich euch jedoch erst nach und nach immer weiter öffnet. Genretypische Schalter- und Schieberätsel haben hier ebenso einen Platz gefunden, wie auch fantastische Jumpscares und packende Kämpfe, bei denen ihr immer mit einem Auge einen Blick auf euren verschwindend geringen Munitionsvorrat habt.

Resident Evil 7 bietet Fans eine gelungene Fortsetzung der Reihe, ist jedoch gleichzeitig ein guter Punkt, um in die Spielereihe einzusteigen.

Auf Amazon erhaltet ihr aktuell die PS4-Version von Resident Evil 7 für 29,99 Euro. Alle Käufer des Hauptspiels erhalten zudem am 12. Dezember noch einen kostenlosen DLC, der die Story des Spiels ergänzen soll.

Wer sich vor dem Start von Resident Evil 7 noch einmal die Geschichte der Spielereihe ins Gedächtnis rufen will, sollte mal einen Blick auf unsere Bilderstrecke werfen. In dieser fassen wir die Chronologie der Serie noch einmal kurz zusammen:

Was haltet ihr von Resident Evil 7? Habt ihr das Spiel schon gespielt? Oder könnt ihr mit Horror so gar nichts anfangen? Schreibt eure Meinung einfach in die Kommentare