Lange lies das Unternehmen auf einen weiteren "Animal Crossing"-Teil warten. Nun kommt die verspielt-niedliche Welt zurück. Und das im Taschenformat.

Im Zuge der Nintendo Direct am 25. Oktober 2017 kündigte das Unternehmen Animal Crossing - Pocket Camp offiziell für iOS- und Android-Geräte an. Eines der bisher wenigen Spiele von Nintendo für mobile Geräte. Pocket Camp bleibt seinen Vorgängern treu und bringt gleichzeitig neue, wenn auch nicht vollkommen ausgereifte, Elemente. Und das völlig kostenlos - mit der Option für Extras zu bezahlen.

Alte Vertraute

Bereits in den ersten Sekunden begegnet ihr einem vertrauten Gesicht. Es ist der musikalische Hund K.K.Slider, den wir schon aus älteren Teilen wie Animal Crossing - Wild World kennen. Er stellt euch ein paar Fragen zu eurer Persönlichkeit. Daraufhin dürft ihr euch aussuchen, wie ihr aussehen möchtet.

Ein alter bekannter der Welt von Animal Crossing Euch stehen eine Vielzahl an Frisuren und Gesichtsformen zur Auswahl. Mit dem gewünschten Aussehen macht ihr euch in eurem eigenen Camping-Wagen auf dem Weg zu eurem Platz. Die Musik und einzelne Töne gleichen vergangenen Teilen und wecken Nostalgie.

Euer eigener Camping-Platz

Eure Aufgabe ist es nun, einen eigenen Camping-Platz zu führen und ihn mit entsprechenden Möbeln aufzuwerten, um ihn so euren Gästen schmackhaft zu machen. Grundlage für die Herstellung eurer Möbel sind Rohstoffe, die ihr durch Quests erhaltet. Diese Aufgaben werden euch von verschiedenen Figuren erteilt und bestehen größtenteils daraus, einen Gegenstand zu liefern.

So fangt ihr beispielsweise Fische und Insekten und liefert diese ab, um eine Quest zu beenden. Die geforderten Gegenstände könnt ihr allerdings auch von anderen Spielern kaufen, sobald sie diese in ihrer Marktbox platzieren. Diese trefft ihr an beliebigen Orten. Die Interaktion mit anderen Spielern beschränkt sich auf das Verschicken von Freundschaftsanfragen und Besuchen und Bestaunen der Campingplätze

Bewohner geben euch Aufgaben, für die ihr Rohstoffe als Belohnung erhaltet

Nach einiger Zeit gestalten sich die Aufgaben allerdings sehr monoton und haben den gleichen Ablauf: Ihr bekommt einen Auftrag, den erfüllt ihr und dafür bekommt ihr Ressourcen oder Sternis, die Währung in Animal Crossing. Parallel erhöht ihr euren Freundschafts-Level mit den tierischen Bewohnern, bis er so hoch ist, dass sie euren Camping-Platz besuchen möchten.

Außerdem habt ihr noch "Timed-Goals" und "Stretched-Goals". Also zeitlich begrenzte Aufgaben und Aufgaben, bei denen ihr euch ruhig zeitlassen könnt.

In-App-Käufe. Kein Muss!

Zwar ist Animal Crossing - Pocket Camp komplett kostenlos, die Möglichkeit, In-App-Käufe zu tätigen, habt ihr trotzdem. Oftmals wird dieses Prinzip in kostenlosen Spielen kritisiert. Da ihr euch lediglich Leaf Tickets kaufen könnt, die ihr auch im Laufe des Spiels erhaltet, ist dies allerdings nicht weiter schlimm. Mit diesen könnt ihr die Zeit zur Herstellung der Möbel verkürzen oder die "Shovelstrike Quarry" besuchen. Hier könnt ihr mit eurer Schaufel nach Mineralien suchen. Für das Vorankommen im Spiel sind sie also nicht wirklich nötig.

Durch das Erfüllen von Quests oder durch Gespräche erhöht ihr euren Freundschafts-Level.

Bekannte Steuerung durch Berührung

Da euch nun keine Tasten, wie bei dem Nintendo DS oder der Wii zur Verfügung stehen, müsst ihr eure Finger nutzen. Entweder tippt ihr auf eine beliebige Stelle und euer Charakter bewegt sich automatisch dort hin oder er folgt den Spuren eurer Finger. In Sachen Grafik ist Pocket Camp seinen Vorängern einen Schritt voraus. Während die Texturen in Animal Crossing - New Leaf leicht verpixelt waren, sind sie in der Smartphone-Version deutlich schärfer.

Meinung