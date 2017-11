Schafft es Capcom endlich, eine breite Zielgruppe für die Monsterjagd zu begeistern, ohne dass alteingesessene Serien-Kenner unterfordert die Flinte ins Korn werfen? Nach einer ausführlichen Anspiel-Session meinen wir: JA, unbedingt! In unserem Video erklären wir euch, warum:

Während unseres Entwicklerbesuchs in Japan spielten wir mehrere Stunden lang eine weit fortgeschrittene Version des ambitionierten Projekts: Capcom werkelt nicht nur am mit Abstand grafisch aufwändigsten Monster Hunter, es soll auch mit einem zugänglicheren Ansatz endlich eine noch breitere Masse an Spielern abholen.

Keine Angst um eure Jägerehre!

Das ist ein äußerst gewagtes Unterfangen: Schwören doch eingefleischte Anhänger der Action-RPG-Reihe gerade deswegen darauf, weil das Kampfsystem extrem tiefgründig und in all seinen Feinheiten verdammt schwer zu meistern ist - dadurch aber auch ganz besondere Erfolgserlebnisse liefert, wenn nach zahllosen Versuchen endlich wieder ein Ungeheuer den Geist aufgibt. Nach allem, was wir bisher gesehen haben, können wir aber versichern: Monster Hunter World wird kein Casual-Ableger, sondern ein ausgewachsener Serienteil (wenn nicht sogar DER ausgewachsenste!), der nur an so mancher Ecke etwas entstaubt und mit (teilweise auch abschaltbaren) Komfortfunktionen ausgestattet wurde.

Auch diese Viecher werden es euch also mit Sicherheit nicht leicht machen, sondern wieder euer gesamtes Können und eure volle Konzentration erfordern. Lediglich der Monsterjäger-Nachwuchs wird ab 26. Januar 2016 auf PS4, Xbox One und PC etwas mehr bei der Hand genommen.