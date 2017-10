Stellt euch vor, ihr nehmt an einem Turnier teil, verliert frühzeitig und anstatt den Rückzug anzutreten, nehmt ihr einfach ein zweites Mal teil und zwar unter einem falschen Namen. Exakt so am Wochenende beim Canada Cup in Toronto passiert, wie Kotaku berichtet. Die Folgen: Chaos im Spielplan und mindestens ein wütender Spieler.

Auf dem Weg in den E-Sport: Marvel vs. Capcom - Infinite.

Im Mittelpunkt des Betruges steht Jose "PC Marvel God" Aldape, der zuvor seine Fähigkeiten in Ultimate Marvel vs. Capcom 3 unter Beweis gestellt hat. Im neuen Ableger Marvel vs. Capcom - Infinite ist er allerdings noch auf der Suche nach seiner Top-Form und das ist ihm in Kanada zum Verhängnis geworden. Nach nur einem Sieg und zwei Niederlagen in der Vorrunde musste er frühzeitig die Segel streichen - zumindest theoretisch.

In der Praxis ist Aldape noch einmal zurückgekehrt und zwar unter dem Namen "Holy Order Troll". Zu Beginn ist das offenbar niemanden aufgefallen. Erst seinem Gegner Erik "Smooth Viper" Arroyo wurde bewusst, dass er hier gegen Aldape spielt, der eigentlich schon zuvor rausgeflogen ist. Die Turnier-Verantwortlichen werden zu Hilfe gerufen, um die ziemlich verwirrende Situation aufzuklären, aber auch sie wissen erst einmal nicht weiter.

Das Problem: Ein großer Teil der Matches wurde schon ausgetragen, andere Spieler haben sich sogar bereits für das Winner-Bracket qualifiziert. Kurz darauf folgt dann die Entscheidung, dass die aktuelle Runde neu ausgetragen werden muss und alle Erfolge bis dahin wegfallen. Besonders schlimm trifft es laut Kotaku den Spieler Eliver "KillerKai" Ling, der auf einem guten Weg gewesen ist.

In Folge der Neuansetzung verliert er jedoch seine Spiele und muss den Gang in das Loser-Braket antreten. Dort verliert er erneut ein Spiel und verabschiedet sich aus dem Turnier. In einer Erklärung zeigt sich Ling sichtlich enttäuscht, auch wenn er der Ansicht ist, dass die Verantwortlichen vor Ort das Beste aus der merkwürdigen Situation gemacht haben. Nichtsdestotrotz wird er in Zukunft nicht mehr an den Canada Cups teilnehmen, da ihm schon dieses Mal der Ausflug über 1.000 US-Dollar gekostet hat.

Und Aldape? Wie sich im Nachhinein herausstellt, hat ihn Lina Crawford ihren Platz im Turnier zur Verfügung gestellt, weilt ihr Fighting-Stick defekt gewesen ist. Da sie dadurch nicht teilnehmen wollte, hat sie Aldape mehrmals darum gebetenm, ihren Platz einzunehmen, was dieser schlussendlich angenommen hat. Eigentlich, so schreibt Aldape auf Twitter, sollte es nur ein Spaß sein, da der dachte, dass er schnell verlieren wird. "Hätte ich gewusst, dass es so vielen Menschen so viel Ärger bereiten würde, hätte ich abgelehnt. Ich entschuldige mich aufrichtig für all die Probleme, die ich verursacht habe und die Zeit, die ich verschwendet habe", so der Spieler abschließend.

Ob auf beide Spieler aufgrund der Ereignisse eine Strafe zukommt, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar. Im schlimmsten Falle könnten sowohl Aldape als auch Crawford ein temporärer Turnier-Ausschluss drohen.