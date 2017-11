(Bildquelle: Titan Comics via Polygon)

Fans von Bloodborne aufgepasst: Das Universum des düsteren Rollenspiels wird schon 2018 um neue Inhalte erweitert. Allerdings handelt es sich dabei nicht um eine Fortsetzung aus den Händen von From Software. Stattdessen wird der Verlag Titan Comics im kommenden Jahr eine Comic-Buchreihe zu Bloodborne veröffentlichen, wie Polygon berichtet.

Zurück in die Stadt Yharnam: In Bloodborne - The Death of Sleep will Autor Ales Kot eine neue Geschichte aus dem Spieleuniversum erzählen. Im Mittelpunkt steht ein namensloser Jäger, der in Yharnam Jagd auf düstere Kreaturen macht.

Neben Kot, der Bloodborne als eines seiner absoluten Lieblingsspiele bezeichnet, ist außerdem Piotr Kowalski beteiligt. Letzterer ist für die Zeichnungen zuständig und hat bereits Erfahrungen mit den Comic-Reihen zu Wolfenstein - The New Order und Dark Souls gesammelt.

Die erste Ausgabe des Bloodborne-Comics erscheint voraussichtlich im Februar 2018 in Comic-Läden und digital - zumindest in den USA. Ob eine Veröffentlichung für Europa geplant ist, bleibt unklar.

Düster, brachial und gewaltig: Bloodborne von Entwickler From Software gehört auf der PlayStation 4 mit zu den besten Exklusivspielen. Spielerisch orientiert sich das Rollenspiel an der "Dark Souls"-Reihe, die ebenfalls von From Software stammt.