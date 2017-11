Mit der Gothic-Reihe hat das Entwicklerstudio Piranha Bytes einen echten Rollenspiel-Klassiker geschaffen. Leider ist es aber schon seit langem still um die Serie geworden. Nun haben es sich zwei Modder zur Aufgabe gemacht die Spielereihe wiederzuleben – und zwar in The Elder Scrolls 5 – Skyrim.

Lust auf eine Runde Nostalgie? Hier könnt ihr euch den trashigen Trailer vom ersten Gothic anschauen:

Khorinis erstrahlt dank der Mod "Gothic Orpheus" wieder in neuem Glanz. Die beiden Modder Andi Proxy und Xwind haben versucht die Welt von Gothic möglichst originalgetreu wiederzugeben. Dafür haben sie unter anderem auch einige Grafiken aus den beiden Originalspielen Gothic 1 und Gothic 2 genutzt und diese noch einmal aufgearbeitet. Im Video könnt ihr einen ersten Blick auf die Mod werfen:

Anstatt jedoch einfach die Handlung der beiden Spiele noch einmal wiederzukäuen, haben sich die beiden Modder dazu entschlossen ihre ganz eigene Geschichte zu erzählen. Gothic Orpheus bietet euch 32 Quests, die von professionellen Sprechern vertont wurden. Außerdem wurde das Inventar um mehr als 50 Gegenstände erweitert, die exklusiv für die Mod angefertigt wurden.

Die Modifikation steht allen Interessen kostenlos auf moddb.com zum Download zur Verfügung und wird auch heute noch stetig mit Updates versorgt. Einen Blick ist sie also auf jeden Fall wert.

PC-Spieler von Skyrim steht eine riesige Auswahl an Modifikationen zur Verfügung, die das Spiel verbessern oder sogar erweitern. Wir stellen euch in der Bilderstrecke die Mods vor, auf die ihr auf keinen Fall verzichten solltet, wenn ihr durch Himmelsrand streift:

Was sagt ihr zur Gothic-Mod? Werdet ihr mal einen Blick in die Modifikation werfen? Oder habt ihr noch mehr als genug in Himmelsrand zu tun? Schreibt eure Meinung einfach in die Kommentare!