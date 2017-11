Ihr spielt viele MMO, sitzt dauernd vor dem Rechner oder der Konsole? Dann solltet ihr euch mal testen - nur Hardcore-Gamer oder schon süchtig? Mit einem Augenzwinkern gehen wir hier der Sache auf den Grund:

Und, was ist bei euch herausgekommen? Seid ihr süchtig, ein Noob oder doch einfach nur ein Hardcore-Gamer, der gerne zockt? Also wir hier in der Redaktion sind natürlich alle Hardcore-Gamer ... glauben wir. Vielleicht sollten wir doch einmal den Text auch machen.