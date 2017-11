Draußen wird's kalt, bald schneit's und dann habt ihr doch so richtig Lust mit einem Snowboard rumzurasen. Aber ... draußen ist es kalt. Dann doch lieber einfach für knapp 15 Euro Steep kaufen und den Spaß im Warmen haben, oder?

Die Idee hinter Steep lautet schlicht: Spiele es so, wie du es willst. Und Abwechslung ist Trumpf. Dafür soll die riesige Spielwelt sorgen, die aus sieben Regionen der Alpen besteht. Darunter fällt der bekannte Gipfel Mont Blanc zwischen Frankreich und Italien, die dichte Wald-Region Tirol und der italienische Teil des Matterhorn.

Vier Sportarten stehen im Mittelpunkt von Steep: Snowboarden und Skifahren sind dabei wohl die bekanntesten und beliebtesten Sportarten. Dazu kommen noch Gleitschirm- oder Wingsuit-Flüge, die es in der Form noch nicht in Spiele geschafft haben.

In den einzelnen Sportarten müsst ihr Herausforderung meistern, die immer aus zwei Vorgaben bestehen: einer Sportart und einem Ziel. Meistens müsst ihr eine Zeit unterbieten oder eine festgelegte Punktzahl überbieten. Nur dann bekommt ihr eine der begehrten Gold-, Silber- oder Bronzemedaillen.

Medaillen sind in diesem Spiel auch mit unterschiedlich hohen Beträgen an virtuellem Geld gleichzusetzen. Mit diesem könnt ihr euch neue Boards, Marken-Kleidungsstücke oder Ausrüstungsgegenstände wie eine Helmkamera zulegen. Eine Auswirkung auf eure Charakterfähigkeiten hat dies jedoch nicht. Übrigens steigt ihr durch bestandene Herausforderungen und gemachte Erfahrungen im Ranglevel auf.

Das besondere an Steep ist vor allem die offene Spielwelt, die es so in einem Sportspiel noch nicht gegeben hat.