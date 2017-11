Ein Modder hat das Jump'n'Run Super Mario 64 durch das Spielprinzip des Puzzle-Shooters Portal erweitert. Ein Video zeigt, wie Mario munter Portale verschießt und so ein ums andere Mal die Spielwelt des Nintendo-Klassikers und ihre Bewohner austrickst.

Super Mario 64 gilt nach über 20 Jahren nicht nur als echter Jump'n'Run-Klassiker, sondern auch als beliebtes Objekt für Speedrunner und Modder. Zahlreiche, fan-kreierte Modifikationen gibt es inzwischen für Marios erstes 3D-Abenteuer – und wer sich jemals dafür interessiert hat, wie wohl das Spielprinzip von Mario mit dem des Puzzle-Shooters Portal zu vereinen wäre, bekommt jetzt die Antwort darauf.

Denn Kaze Emanuar hat wieder zugeschlagen: Wie die englischsprachige Webseite Kotaku berichtet, hat der Erfinder des inoffiziellen Mehrspielermodus' von Super Mario 64 eine neue Modifikation entwickelt, die das Kern-Gameplay von Portal in die Welt von Mario bringt.

Wie der Kreativkopf im YouTube-Video zeigt, ist es in „Portal Mario 64“ möglich, gemäß dem Vorbild aus dem Hause Valve zwei verschiedenfarbige Portale zu verschießen und sich so von einem Ort an den anderen zu teleportieren.

Eine solche Mechanik ergibt nun in der Jump'n'Run-orientierten Welt von Super Mario 64 nicht übermäßig viel Sinn, lässt aber doch einige interessante Experimente zu: So ist in den letzten Sekunden des Videos etwa zu sehen, wie Mario einen sichtlich frustrierten Koopa im Wettrennen mittels zweier Portale auf ewig daran hindert, die Zielfahne zu erreichen.